TİKA'dan seracılara 40 dönümlük sera naylonu desteği

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi tarafından Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Sera-Koop) üyelerine 40 dönüm alanı kapsayacak şekilde UV+IR+LD katkılı uzun ömürlü sera örtü naylonu hibe edildi

Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yönlendirmesiyle koronavirüs sonrası dönemde üreticileri destekleme kapsamında Gazimağusa’daki sera üreticilerine sera örtü naylonu desteğinde bulundu.

Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Sera-Koop) üyelerine 40 dönüm alanı kapsayacak şekilde UV+IR+LD katkılı uzun ömürlü sera örtü naylonu hibe edildi.

Destek sayesinde üreticilerin yıpranmış sera örtü naylonları değiştirilmiş olacak.

Hibe nedeniyle bugün Gazimağusa’da Sera-Koop önünde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve sera üreticileri katıldı.

BAŞÇERİ: “TİKA DEĞİŞEN ŞARTLARA UYUM SAĞLAMAK KONUSUNDA ÇOK CİDDİ BİR KABİLİYETE SAHİP”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptığı konuşmada, TİKA’nın aralık ayında KKTC’de ofis açmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başçeri, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Kooridinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ile TİKA’nin dünyanın çeşitli coğrafyalarında kazandığı tecrübelerin KKTC’de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yaptıklarında salgının gündemde olmadığını, salgın nedeniyle yaptıkları bütün çalışmaları bir kenara koyarak salgın döneminde neler yapılabileceğini düşünmeye başladıklarını vurguladı.

Büyükelçi Başçeri, “Memnuniyetle gördüm ki, TİKA değişen şartlara uyum sağlamak konusunda çok ciddi bir kabiliyete sahip. Biz bir anda salgın için ‘ne yapabiliriz’i düşündük ve ajans bu projeleri hayata geçirdi” dedi.

Büyükelçi Başçeri TİKA’nın salgın döneminde 4 projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

“SALGINLA BİRLİKTE HERKES KENDİ KENDİNE YETEBİLMEYİ DÜŞÜNMEYE BAŞLADI”

Salgınla birlikte gıda üretimi ve gıda arzı güvenliğinin bir kez daha gündeme geldiğini ve herkesin kendi kendine yetebilmeyi düşünmeye başladığını söyleyen Başçeri, tarım alanında üretimin bir kez daha öne çıktığını ve pekiştiğini ifade etti.

Gıda üretimi zincirinin kırılmamasının öneminin bu dönemde bir kez daha gündeme geldiğine dikkati çeken Ali Murat Başçeri, Gazimağusa’daki sera üretiminin ülkenin ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladığını, Gazimağusalı seracıların varlığının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Gazimağusa’daki seracıların ülke tarımına önemli bir girdi sağladığını ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Başçeri, “Onlardan gelen başvuruyu TİKA ofisimiz hızlı bir şekilde sonuca erdirdi” dedi.

Kooperatiflerin önemine değinen Başçeri, kooperatifçiliğin Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinin aracı olduğunu, bir araya gelen küçük üreticilerin güçlerini birleştirerek ekonomik olarak sürdürülen savaşta bir arada güçlü durmalarının mihenk taşı olduğunu söyledi.

Başçeri, “Zamanla üretim kooperatiflerinden başka tür kooperatiflere evrilmiş olabilir bunlar ama yeniden o üretim kooperatiflerinin ekonomik hayatta, üretim alanında gereken yeri alması ile KKTC’de ekonomik kalkınmanın istediğimiz, arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz noktaya geleceğine inananlardan birisiyim” dedi.

Kooperatiflere seslenen Başçeri; “Projeler oluşturun, TİKA ofisine gelin Pınar Hanım sizin projelerinizi hayata geçirmek için elinden geleni yapacaktır” dedi.

OĞUZ: “ÜLKELER TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABASINA GİRDİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, pandemi döneminde dünyada üretimin yeniden öne çıktığını, öneminin yeniden hatırlandığını, ülkelerin tarımsal üretimi artırma çabalarına girdiğini ifade etti.

Planlı üretimin önemini vurgulayan Bakan Oğuz, üreticinin ayakta kalabilmesi için ürününün para etmesi gerektiğini belirterek üreticilere kooperatifleşme çağrısı yaptı.

Oğuz, Kıbrıs Türk üreticisi için büyük önemi olan kooperatiflerin büyük bir bölümünün 1975 yılından sonra kötü hatıralarla elden çıktığını, üretimde güven ortamının yeniden tesis edilmesi için kooperatifleşmeyi desteklediklerini söyledi.

TİKA’nın bir buçuk ay gibi kısa bir sürede nokta atışı yaparak işi sonlandırdığını ve projeyi gerçekleştirdiğini söyleyen Oğuz, bunun üreticiye verilen değerin de göstergesi olduğunu ifade etti.

Kısa sürede yapılan desteğin çok anlam ifade ettiğini vurgulayan Oğuz, üreticilere bir araya gelerek birlik ve kooperatif kurarak güçlerini birleştirme çağrısında da bulundu.

ARTER: “SERA ÜRETİMİNİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI GAZİMAĞUSA’DA”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, pandemide rahatlama olsa da tehlikenin henüz geçmediğine işaret ederek, bundan sonraki proje ve çalışmalarda sağlığın belirleyici olacağını ifade etti.

Üretimin önemini vurgulayan Arter, üniversite, turizm ve kültür sanat kenti olan Gazimağusa’nın ülkedeki sera üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştirdiğini ifade etti.

Pandemi döneminde seracıların büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Arter, TİKA’nın yardımının üreticilere nefes aldırdığını ifade etti.

KÜÇÜKÇAVUŞ: “ARALIKTAN BUGÜNE 4 PROJE”

TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, TİKA Lefkoşa Ofisi’nin 19 Aralık 2019’da kurulduğunu ve bugüne kadar dört projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Küçükçavuş Sera-Koop üyelerine 40 dönümlük sera naylon örtüsü hibe edildiğini belirterek, böylece yıpranmış sera örtülerinin değişeceğini ve üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapacaklarını kaydetti.

Küçükçavuş, KKTC ve TC’nin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ve üretimin hayati önem taşıdığının fark edildiğini belirterek, TİKA’nın KKTC’de önemli hal alan tüm sektörleri yeni normalleşme sürecinde de desteklemeye devam edeceğini belirtti.

DENİZ

Sera-Koop Başkanı Hasan Deniz ise TİKA’nın yardımının çok büyük önem ve anlamı olduğunu söyledi.

Deniz, pandemi sürecinde üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydederek, üretimin teşvik edilmesinin ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacağını vurguladı.

Deniz, kooperatifleşmenin ülke ekonomisinin büyümesinde lokomotif görev gördüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, TİKA Lefkoşa Program Ofisi Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca’ya plaket takdim edildi.