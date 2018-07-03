Ticaret savaşlarının etkisi piyasaları huzursuz ediyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz.

Yılın ikinci yarısı ABD’nin tetiklediği küresel korumacılık endişelerinin gölgesinde başladı. Dün sabah saatlerinde güne satış baskısı ile başlayan Asya borsalarının, yeni günde de hakim renginin kırmızı olduğunu belirtelim

Ticaret savaşlarının her geçen gün daha yüksek perdeden seslendirilmesi, akabinde Trump’ın İran’a petrol konusunda uygulamak istediği ambargolar nedeniyle petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, küresel büyümenin sekteye uğrayacağı beklentisi ile güvenli limanlar da rağbet görüyor

Küresel büyümenin yavaşlaması beraberinde pek çok olumsuz fiyatlamayı da getirebilir. Büyümenin yavaşlaması, şirket nakit akışı ve karlarını azaltmak suretiyle hisse senedi piyasaları için iyimser bir haber değil. Yavaş büyümenin getireceği riskler yatırımcıları gelişmekte olan ülkelerden çıkarak gelişmiş ve güvenli liman olarak görülen ABD ve Japonya tahvillerine yönlendiriyor

Dün Türk mali piyasaları, yukarda özetlediğim dışsal faktörlerin gölgesinde günün ilk yarısında oldukça karışık bir seyir izledi. Almanya'da hakim olan siyasal riskler ve içişleri bakanının istifasını gündeme gelmesi ile EUR’nun sert değer kaybı, gelişmekte olan ülke para birimlerini genelini olumsuz etkiledi

USDTRY kuru 4,64’lü seviyeleri test etmesi ardından günü 4,62’li seviyelerde tamamlarken, tahvil piyasasında kısa ve uzun tarafta farklı bir eğilim yaşandı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST100 ana endeski günü % 0,3 artıda tamamladı

Dün itibarı ile piyasaların gündemine yeniden erken seçim söylemleri girdi. Genel seçimlerin üzerinden daha 1 hafta bile geçmeden yerel seçimlerin 2019 Mart ayı yerine bu yılın Kasım ayında yapılması hususunda, şimdilik dedikodu veya nabzı yoklama niteliğinde de olsa, yeniden seçim ortamına girilmesi, kuşkusuz icraat bekleyen Türk mali piyasaları açısından pek de olumlu bir gerçekleşme olarak okunmayacaktır

Bugüne döndüğümüzde ise, içerde günün bir numaralı gündem maddesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamları olacak. Haziran ayı ile yıllık enflasyonun (aylık beklenti: % 1,3 – 1,4 aralığında) % 14 seviyesine yaklaşarak Aralık 2003’ten bu yana en yüksek seviyede açıklanması bekleniyor

Bugün açıklanacak enflasyon verisi ardından kısa soluklu da olsa Türk mali piyasalarında türbülans görülebilir. USD/TL kurunda teknik manada yukarda 4,63 / 4,64 aşağıda ise 4,56 seviyesi bulunuyor

Dün Almanya’da sığınmacı sorunu nedeniyle yaşanan ve istifası gündeme gelen İçişleri Bakanı, bu fikrinden vazgeçtirildi. Bu gelişmeler ışığında EUR/USD paritesi üzerindeki var olan dünkü satış baskısı hafifledi. Kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesini beklediğimiz EUR’da , temel yönümüz aşağıya yönlü. Özellikle 1,15 seviyesinin geçilmesi ile beklediğimiz düşüşün ivme kazanacağını düşünüyoruz

Bitcoin’de beklediğimiz hareketin yavaş yavaş başladığını düşünüyoruz (bakınız grafik)

Bitcoin’de beklediğimiz hareketin yavaş yavaş başladığını düşünüyoruz



Yılbaşında 20bin dolar seviyelerinin kıyısına kadar yükselen Bitcoin, akabinde, nedenlerini uzun uzadıya sıralanabilse de, aşırı alım ardından düzeltme ihtiyacı ile 6bin dolar seviyesinin hemen altına varan bir düzeltme kaydetti. Teknik manada, hem günlük hem de haftalık grafiklerde üçgen kırılımı gerçekleştiren Bitcoin’de yukarı yönlü hareket için enerji birikiminin oluşmaya başladığını düşünüyorum. Teknik bir yaklaşımla, 19,450 – 5,780 tepe ve dip seviyelerinin düzeltmesinin sırası ile 9bin – 11 bin seviyesine kadar devam edebileceğini düşünüyoruz. 5,700 seviyesinin altına geçilmesi durumunda, söz konusu senaryo iptal olacaktır.