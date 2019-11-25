Ticaret savaşlarında umutlar filizlendi: Fikri mülkiyet ihlallerine ceza geliyor

- İktisatbank Hazine bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
Geride bıraktığımız haftanın hemen hemen her iş günü, bültenlerimizi, ABD-Çin ticaret savaşlarına yönelik endişeler süsledi.
- Her ne kadar, ABD cephesinde, gözler Başkan Trump’ın azil süreci takip etse de, Hong Kong’taki göstericilere destek veren yasa tasarısının ABD Kongresi’nden ezici çoğunlukla geçmesi, pamuk ipliğine bağlı ticaret anlaşmalarına yönelik ümitleri iyice azalttı.
- Haftayı karamsar bir havada tamamlayan küresel piyasaların aksine, bu sabah, yeni haftayı ilk günaydın diyen Asya cephesinde farklı bir hava hakim.
- ABD ile Çin arasında yaşanan güç savaşlarının en önemli satır başlarından biri olan fikri mülkiyet ihlalleri konusunda Çin, hafta sonu sürpriz bir adım atarak, fikri mülkiyet ihlallerine yönelik cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.
- Çin’den gelen bu adım sonrasında, ticaret savaşlarına yönelik endişelerin bir nebze de olsa hafiflemesi ile sabah saatlerimde Asya piyasalarında genele yayılan bir iyimserlik görüyoruz.
- Yurtdışında gündem aşağı yukarı aynı konular etrafında salınmaya devam ederken, Türkiye cephesinde ise, CDS priminin Ağustos 2018’de 600’e dayanması, Mayıs 2019’da 500 aşması ardından Cuma günü 300 seviyesine kadar gerilemesi, Türk mali piyasalarında dalga boyunu düşürdü (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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