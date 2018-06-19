Ticaret savaşları piyasaları tedirgin ediyor

Küresel mali piyasaların güne olumsuz bir görünüm ile başladığını not etmek gerekiyor. Endişenin arka planında yeniden ivme kazanan ticaret savaşlarının yattığını rahatlıkla söyleyebiliriz

ABD Başkanı Trump, en büyük ticaret açığı verdiği Ülke olan Çin’e, 200 milyar dolar değerinde ürüne % 10 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesi, sabah saatlerinde Asya piyasalarında ciddi anlamda yankı buldu

ABD borsalarının vadeli işlemleri bu sabah % 1 civarında ekside işlem görürken, günü noktalamaya çalışan Japonya borsası % 1,5 ; Çin borsası ise % 3 ekside işlem görüyor

Dışarda ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik ile dolar değer kaybederken, güvenli limanlara sığınma isteğinin de attığını görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri % 2,86 seviyesine gerilerken, son günlerde düşüş eğiliminde olan altının ons fiyatı da bu sabah 1,282 usd/ons seviyesine yükseldi

İçerde ise artık seçimlere 4 iş günü kalmışken, piyasalarda var olan kafa karışıklığının korunduğunu görüyoruz. Dün paylaştığımız anketlerin de işaret ettiği üzere, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tur görülürken, parlamento cephesinde ise hiçbir parti veya ittifakın çoğunluğu sağlayamayacağını görüyoruz

Ezcümle, seçimlere artık günler kalan yeni bir seçime ihtiyaç duyulabileceği endişesi, Türk mali piyasalarında satıcılı havanın korunmasına neden oluyor. Bu tablonun ilerleyen günlerde de korunmaya devam edeceğine ihtimal veriyoruz

Dün bu beklentiler ışığında, Borsa cephesi daha da kan kaybederek Nisan 2017 seviyelerine geri dönerken, USD/TL kuru ise günü 4,71 seviyelerinde tamamladı

Tahvil cephesinde ise nahoş görüntü dün de korundu. Hazine ihalelerine dün gelen teklif ve oluşan maliyet seviyesi ihalelerin pek de başarılı geçmediğine işaret ediyor. İhaleler ardından 2 yıllık tahvilin bileşik faizi % 19,12 ; 10 yıllık tahvilin ise % 16,89 seviyesine yükseldi

Dün günün kuru gürültüsü ile içerde açıklanan makroekonomik verileri göz ardı ettik

TÜİK’in açıkladığı mevsim oranlarında arındırılmış işsizlik oranı Mart ayında % 9,9 seviyesine yükseldi. Hatırlanacağı üzere, 2016 sonunda %12’yi gören işsizlik oranı, 14 ay art arda gerilemesi ardından Şubat ayında % 9,8 seviyesine kadar gerilemişti

Öte yandan ayladır açık veren bütçe, Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla verdi

İçerde gündem malum seçim etrafında oluşuyor olsa da, dışarda gözler Trump’ın ticaret savaşları kapsamında olası adımlarına, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin konuşmasına ve Hazine Müsteşarlığı’nın 3 ayrı tahvil ihracını çevrilmiş durumda



BTC/USD



Kripto paralara bültenimizde çok fazla yer vermiyoruz. Son günlerde ise Bitcoin’in gelmiş olduğu fiyat seviyesi dikkatimizi çekmeye başladı.



Bitcoin cephesinde yılbaşında aşırıya kaçan alımlar ardından başlayan düzeltme isteği ile 6,000 dolar seviyelerine kadar geldik. Teknik göstergeler, son dönemlerde ağır basan satım isteği ardından yeniden toparlama emareleri gösteriyor. Güç göstergelerinden (RSI alt grafik) aşırı satış bölgesinden tepki vermeye (yükselmeye) başladığını görüyoruz.



Üçgen sıkışmasını tamamlamaya yakın görünen Bitcoin cephesinde 7,000 dolar seviyesinin üzerinde doğru bir hareket, ilave yükselişin önünü açabileceğini düşünüyoruz. Eğer düşüncemiz gerçekleşmez ve aşağıda 6,000 dolar seviyesi geçilirse, daha derin bir düzeltme bekleyeceğiz.