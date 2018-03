Ticaret savaşları borsaları etkiliyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Geçen hafta, Başkan Trump’ın ABD’nin 800 milyar dolara çıkan dış ticaret açığına sığınarak çelik ve alüminyum ithalatına vergi getireceğini açıklaması ile küresel mali piyasalar baskı altında kaldı. Trump’ın hamlesine karşı Kanada ve Avrupa Birliğinden yükselen mütekabiliyet esaslarına dayalı benzer açıklamalar (ABD mallarına benzer tarifelerin uygulanacağı haberi), ticaret savaşlarının “pimi” çekmiş oldu. Haliyle, gümrük vergilerinin artması, küresel ticarete sekte vuracağı ve yeni yeni filizlenen dünya büyümesini de yavaşlatacağı beklentisi ile piyasaların ana görünümünü de haliyle negatife çevirdi. Bu haber, son dönemlerde, yumuşak seyreden enflasyon, halen daha devam eden merkez bankaları desteği, ivmelenen küresel büyüme temasını satın alan piyasaların amiral gemisi olan borsaları aşağıya çekti. Ticaret savaşlarının başlayacağı endişesini satın alan piyasaların ilk tepkisi haliyle riskten kaçma ve güvenli limanlara sığınmak oldu. Küresel hisse senedi endeksleri gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de % 3 psikolojik seviyesinin kıyısından alımları eşliğinde % 2,80’e kadar geriledi. İşin garip tarafı ise, bu sürecin dolar üzerinde baskı yaratması oldu.



Hazır doların değerinden söz ederken, İtalya seçimlerine ve bir miktar da EUR/USD paritesinin seyrine göz atarak ilerleyelim. Hafta sonu İtalya’da düzenlenen seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, AB yanlış olamayan kanadın güç kazandığına şahit oluyoruz. 5 Star ve Northern League partileri oy oranlarını belirgin ölçüde artırdıklarını not etmek gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlar şu şekilde:



% 32 * 5 Star Movement Party - AB karşıtı (koalisyon kurma isteği düşük)

% 20 * Demokrat Party (PD) - AB yanlısı (ciddi ivme kaybettiğini görüyoruz)

% 18 * The Northern League - AB ve göçmen karşıtı (merkezi sağ)

% 14 * Forza Italia - Berlusconi’nin partisi (merkezi sağ)



İtalya’da kafalar karışırken, Almanya’da ise Merkel’in Hristiyan Demokratları ile muhalefetteki Sosyal Demokratlar arasında “büyük koalisyon” kurulmasına onay çıktı. İtaya seçimlerinin getirdiği moral bozukluğuna karşı, Almanya’nın aylar sonra siyasi tıkanıklığı aşması, parite üzerinde dengeleyici bir etki doğurdu. Hatırlanacağı üzere, geçen hafta teknik olarak yaklaştığımız EUR/USD paritesinde 1,22 seviyesinin altında EUR’yu 1,1920 seviyesine kadar uçurumun beklediğinden söz etmiş, 1,22 altında gecelik kapanış görmemiz durumunda hamle yapılmasını savunmuştuk. Nitekim, Trump’ın ticaret savaşlarının pimini çekmesi öncesinde 1,2150 seviyesine kadar gerileyen EUR/USD paritesi, akabinde doların değer kaybetmesi ile 1,23 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. Hafta sonu Almanya ve İtaya haberine ve elbette ticaret savaşlarının sonucunda EUR’nun önemli bir değişim kaydetmeden haftaya nötr bir başlangıç yaptığını not edelim. Euro açısından bu haftanın önemli haberi haliyle Perşembe günü düzenlenecek olağan Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz toplantısı olacak. Toplantıya yönelik majör bir beklenti olmasa da, Draghi’nin açıklamaları önemle takip edilecektir. Avrupa cephesinde politik takvimin de yavaş yavaş Brexit dışında şekillendiğini görüyoruz. Brexit’in ise ne getirip götüreceğini İngilizler bile henüz bilmiyorlar! Kuzey İrlanda sınırı büyük bir kafa karışıklığı yaratıyor. Şu anda sınırı geçtiğinizi sadece para birimi ve yol levhalarından anlayabiliyorken, adının bilakis gözetleme kuleleri ile sınır olarak konması, uzun yıllar sorun yaşayan Kuzey ile Güney İrlanda arasında yeniden problemlerin fitilini ateşleyeceğinden endişe ediliyor. Kaflar net değil.



Türkiye cephesinde günün en önemli gelişmesi TÜİK tarafından açıklanacak Şubat ayı enflasyon verisi olacaktır. Piyasa beklentisi Şubat ayında enflasyonun % 0,5 artacağı ve yıllık enflasyonun % 10,35 seviyesinden gerileyeceği yönünde. Geçen yılın Şubat ayında % 0,81 olan enflasyonunun altında olası bir aylık gerçekleşme, yıllık enflasyonun yumuşamasına neden olabilir. Aylık ve yıllık manşet veriler kadar çekirdek enflasyona da bakacağız. Türkiye cephesinde bu haftanın diğer önemli gelişmesi TCMB’nin Çarşamba günü düzenleyeceği olağan PPK toplantısı olacaktır. TCMB’den sıkı duruşu koruması bekleniyor. Karar ardından yayımlanacak kısa bildiri - politika metnin satır araları önem arz ediyor olacak.



Sabah saatlerinde Asya piyasalarında satıcılı bir hava hakim. Trump ile AB arasında artan sözlü atışmalar ve ticaret savaşlarının nereye evrileceği tam olarak kestirilemiyor. EUR/USD paritesinin yön bulmakta zorlandığı günde, günün ikinci yarısından açıklanacak ABD hizmet sektörü ISM verisini takip edeceğiz. Her ayın ilk Cuması açıklanan ABD istihdam raporu ve özelinde enflasyon alt kalemi olan saatlik ücretler haftanın diğer önemli verisi. Piyasaların tırmanan ticari korumacılık önlemlerine karşı hassasiyeti şimdilik endişe edildiği kadar olmasa da, pimi çekilmiş bombanın ne saat patlayacağı da belli değil. USD/TL kuru kademi olarak yukarı seviyeleri zorlamaya devam ediyor. 3,8250 seviyesinin üzerine atması ve bu seviyelerde tutunması durumunda, yukarda gitmek isteyeceği ilk seviye 3,8450 - 3,85 aralığı olacaktır. 3,85’in geçilmesi durumunda, çok farklı senaryolar gündeme gelecektir. Aksi takdirde, aşağıda 3,7160 – 3,74 aralığı alım ; 3,8250 – 3,85 aralığı satış görevi üstelenmeye devam edebilir.