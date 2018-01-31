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Ticaret Odası'nın yeni başkanı Turgay Deniz

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Ticaret Odası'nın yeni başkanı Turgay Deniz
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası  (KTTO) başkanlığına Turgay Deniz seçildi.

KTTO Meclisi, 55’inci dönem Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yeni oda meclisi, ilk  toplantısını bugün yaparak, başkan ve yönetim kurulunu belirledi.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, başkanlığa Deniz, başkan vekilliğine Mehmet Eziç ve Semral Erel’in getirildiği yönetimde kurulunda Alp Cengiz Alp, A. Serhan Kaner, Emre Olgun, Selen Necat Gürkan, Serhan Kombos ve Vargın Varer yer aldı.

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