Ticaret Odası'ndan asgari ücret için hukümete uyarı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsiliyet talep etti.

Oda, “Asgari ücretin artması gerekliyse Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini belirli süre devletin üstlenmesini de talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

KTTO’nun, asgari ücret konusunda değerlendirmelere yer verdiği yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“KTTO’nun iş dünyası adına Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil edilmiyor olması büyük eksiklik. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılması ve KTTO’nun Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil edilmesine olanak sağlanması öncelikli talebimizdir.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıklamaları doğrultusunda, devletin kamu çalışanlarına uygulamış olduğu hayat pahalılığı oranı yüzde 12.11 olmuştur. Bu oranın asgari ücrete de yapılması öngörülmektedir. Bir işveren için asgari ücretin yükselmesi, sadece işçiye verilecek ücretin yükselmesi ile sınırlı kalmamakta, işçinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini de yükseltmektedir. Sonuçta işverenin üzerine yüklenen yük, asgari ücrete yapılan yüzde 12.11 oranındaki artıştan çok daha büyük olmaktadır. Bu bağlamda işverenlerin üzerine gelecek böylesi büyük bir yükün kayıt dışılık ve işsizliğe neden olması en büyük endişemizdir. Olası bir kayıt dışılık ve işsizliği önlemek devletin görevi olmalıdır.

Ülkemiz ekonomisinde darboğaz yaşanmaktadır. Asgari ücretin artması gerekli ise, bu konuda devlet de elini taşın altına koymalıdır. KTTO olarak devletten, belirli bir süre için, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini üstlenmesini talep ediyoruz.”