 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Saman taşır gibi hurda taşıyor
Saman taşır gibi hurda taşıyor
28 0
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde bir ilk
50 0
 
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
Eti marine ederken dikkat edilmesi gerekenler
49 0
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
Cihangir'e ilk darbe Kaymaklı'dan
84 0
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
Lefkoşa’nın iki yakası ralliyle birleşti
30 0
Şampiyon Başkent'te uyandı
Şampiyon Başkent'te uyandı
78 0
Makyajlı Land Rover Discovery
Makyajlı Land Rover Discovery
40 0
banner82

Ticaret Odası'ndan AP'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü için mektup

banner27

Ticaret Odası'ndan AP'ye Doğrudan Ticaret Tüzüğü için mektup
banner267

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ve AP’deki siyasi grup başkanlarına Doğrudan Ticaret Tüzüğüne ilişkin Oda’nın pozisyonu ve beklentilerini aktaran bir mektup gönderdi. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, 2004 yılında AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonuna son verilmesi ve Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması için yapılan önemli bir öneri olduğuna dikkat çekilen mektupta, üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, Kıbrıslı Türklerin AB ile tercihli ve doğrudan ticaret yapabileceği etkili bir enstrümanın hala hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Doğrudan Ticaret Tüzüğünün amacına hizmet edecek şekilde kabul edilmesinin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Mali Yardımı’nın  daha etkili ve etkin kullanımına hizmet edeceği, 1994 ABAD kararı sonrası AB’ye olan ihracatta yaşanan ciddi düşüşü telafi edeceği, ayrıca Kıbrıslı Türklerin daha verimli ve daha büyük ölçeklerde, AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. 

Tüm bunların, Kıbrıs Türk Toplumunun rekabet edebilirliğinin artmasına, adadaki iki toplum arasındaki ekonomik farklılığın azalmasına, dolayısıyla çözüm perspektifine hizmet edeceğine vurgu yapıldı.

Bu çerçevede, AP Başkanlık Divanı’na, Tüzüğün geri çekilmesini değil, AP’de ilgili ticaret komitesine gönderilip, görüşülmesi ve amacına hizmet edecek şekilde kabul edilmesi yönünde irade kullanması için çağrı yapıldı. Bunun aksinin hem AB Katılım Antlaşması’na ek 10’uncu Protokol’ün 3’üncü maddesi, hem de 26 Nisan 2004 tarihli AB Konsey kararına ters düşeceği belirtildi.

Mektupta ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm ve AB standartlarına uyum konusunda ortaya koyduğu iradenin AB’den daha fazla karşılık görmesi gerektiği, bu kapsamda Kıbrıs Türk toplumunu çözüme ve AB’ye hazırlayacak kayda değer önlemler alınmasının elzem olduğu, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesinin bu amaca hizmet edecek önemli adımlardan biri olacağı ifade edildi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.