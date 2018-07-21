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Ticaret Odası 'Karekodlu çek' talebini iletti

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KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı ziyaret eden Ticaret Odası yönetimi KTTO olarak “karekodlu çek” talebinde de bulunulduğunu açıklayarak “Karekodlu Çek”in, üzerine tüm bankalar tarafından, banka ve şube bilgilerini, keşidecinin hesap numarasını ve çek numarasını içeren bir sistem olduğunu söyledi

Ticaret Odası 'Karekodlu çek' talebini iletti
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KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki bir heyet,Oda üyelerinin sorunlarına yönelik çalışmaları kapsamında KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ı ziyaret etti.
Deniz, konuyla ilgili açıklamasında, ticaretin günlük sorunlarını ilgili kişi ve makamlara iletmenin görevleri olduğunu belirtti.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, üyelerinin yıllardır, yırtık, mühürlü kabul edilmeyen döviz sorunu ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. 
Deniz “KKTC Merkez Bankası’ndan Euro için bu sorunun aşıldığını, Sterlin için de çalışmaların devam ettiğini öğrendik. Karşılıksız çek risklerinin azaltılması çalışmaları hakkında da bilgiler aldık. Bu çalışmalar bizleri mutlu etti” dedi.
Deniz, Poliçeler Yasası ile çeklere eski itibarını kazandıracak hukuki düzenlemelere geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.
KTTO olarak “karekodlu çek” talebinde de bulunulduğunu açıklayan Deniz, “Karekodlu Çek”in, üzerine tüm bankalar tarafından, banka ve şube bilgilerini, keşidecinin hesap numarasını ve çek numarasını içeren bir sistem olduğunu söyledi. 
Deniz, “Karekodun sorgulanmasıyla elde edilecek bilgiler doğrultusunda çek yaprağının doğruluğu teyit edilebilecek, keşidecinin geçmiş çek ödeme performansına dair bilgiler edinilebilecektir. Bu sayede çekin doğruluğu ile ilgili bilgilere ve keşidecinin geçmiş çek ödeme performansına ilişkin özet çek raporuna erişilebilecektir. Karekodlu çekin ülkemizde de kullanıma başlanmasıyla birlikte, ülkemizdeki ticarete güven gelecektir” şeklinde konuştu

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