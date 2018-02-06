Ticaret Odası iş ve yatırım ortamını iyileştirecek önlemler istedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni hükümetten iş ve yatırım ortamını iyileştirecek, rekabet gücünü artıracak önlemleri sürat ve kararlılıkla almasını isteyerek vergi ve kamu reformlarının hayata geçmesi, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için e-devlet çalışmalarının tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni hükümetten iş ve yatırım ortamını iyileştirecek, rekabet gücünü artıracak önlemleri sürat ve kararlılıkla almasını istedi.

Vergi ve kamu reformlarının hayata geçmesi, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için e-devlet çalışmalarının tamamlanması gerektiğini kaydeden Ticaret Odası, etkin ve adil bir vergi düzeni yaratılmasını talep etti.

Oda, “Sorunlar ancak reformcu bir zihniyetle ele alınırsa çözülebilir” dedi.

Ticaret Odası, yeni kurulan hükümetten beklentilerini yazılı açıklamayla aktardı.

Açıklamada,“Hükümetin göreve başlaması Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni kurulan hükümetimizin KKTC halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Dörtlü koalisyon hükümeti kurma cesareti gösteren siyasi partilerin ve hükümette görev alan bakanların siyasi parti rozetlerini çıkartmalarını ve halkımızın tümünü kucakladıklarını göstermelerini arzu ediyoruz” denildi.

Ticaret Odası’nın yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

“KKTC halkının özellikle sağlık, eğitim ve alt yapı yetersizliği nedeniyle yaşamakta olduğu sorunların kısa zamanda çözülmesi, toplumsal refahın gelişmesine büyük katkıda bulunacak, aynı zamanda ekonomik gelişmenin daha ileri boyutlara taşınabilmesinin temelini oluşturacak.

Ülke ekonomisinde büyüme, istihdam ve halkımızın alım gücünün yükseltilmesi iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle yeni hükümetten, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak önlemleri sürat ve kararlılıkla almaya başlamasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Uzun bir zamandan beridir ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-Devlet çalışmalarının tamamlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Vergi tabanını genişletecek ve vergi oranlarını yeniden düzenleyecek şekilde etkin ve adil bir vergi düzeni sağlamalıdır.

Bütün bu gelişmelerin sağlanabilmesi; sorunların günlük yaklaşımlar ve palyatif tedbirlerle değil, reformcu bir zihniyetle ele alınmasıyla mümkün olabilecektir. Böyle bir reform süreci, KKTC ekonomisini güçlendirmek ve toplumsal refahı sağlamak bakımından temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu görevlerin başarıyla tamamlanabilmesinin takipçisi olacağımızı ve katkı koymak için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtiriz.”