Ticaret Odası indirim kampanyası uzatıldı

Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamada hane halkının yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından korunması için 1 Kasım’da başlatılan kampanya firmalardan gelen talep üzerine 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 1 Kasım’da başlatılan, 133 firma ve markanın dahil olduğu indirim kampanyasının 31 Aralık’a kadar uzatıldığını duyurdu.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, hane halkının yüksek enflasyon ve hayat pahalılığından korunması için başlatılan ve 30 gün sürecek kampanya, firmalardan gelen talep üzerine 31 Aralık 2018’e kadar uzatıldı.

KTTO öncülüğünde 1 Kasım’da başlatılan kampanya, Başbakan Tufan Erhürman’ın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurulmuştu.

İndirim kampanyası hakkında detaylı bilgi almak ve kampanyaya katılmak isteyen firmaların, 0392 228 37 60 numaralı telefondan KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen’e başvurmaları gerekiyor.

Kampanyaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ve indirim kriterleri firmalar tarafından belirleniyor.