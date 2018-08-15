Ticaret Odası ekonomik paketi olumlu buldu

Ticaret Odası “Cumhuriyet Meclisi’nde de tartışılan önlemler paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Önlemlerin, kurlarda yaşanmakta olan belirsizliğin olumsuz etkilerini bütünüyle ortadan kaldırması beklenmemekle birlikte, hükümetin böyle bir çaba içinde olması tarafımızdan takdirle karşılanmıştır. Bu çabanın, piyasa tarafından da olumlu değerlendirilmesini ve olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz."

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), hükümetin ekonomik tedbir konusundaki çalışmasını takdirle karşıladığını duyurarak, “Bu çabanın piyasa tarafından da olumlu değerlendirilmesini ve olumlu etki yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Sadece hükümetin değil hane halkının ve işletmelerin de kendilerini koruyacak tedbirlere başvurması, israftan ve gereksiz harcamalardan kaçınması gerektiğini vurgulayan KTTO, iş ortaklarıyla çalışanların da dayanışma içinde hareket etmesinin bu süreci en az zararla atlatılması bakımından gereklilik olduğunu kaydetti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada hükümetin duyurduğu önlem paketi değerlendirdi.

Oda, gelişmeleri yakından takip etmeye, görüş ve önerilerini yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini de belirtti.

“HÜKÜMETİN BÖYLE BİR ÇABA İÇİNDE OLMASINI TAKDİRLE KARŞILADIK”

KTTO’nun konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Cumhuriyet Meclisi’nde de tartışılan önlemler paketini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Önlemlerin, kurlarda yaşanmakta olan belirsizliğin olumsuz etkilerini bütünüyle ortadan kaldırması beklenmemekle birlikte, hükümetin böyle bir çaba içinde olması tarafımızdan takdirle karşılanmıştır. Bu çabanın, piyasa tarafından da olumlu değerlendirilmesini ve olumlu bir etki yapmasını bekliyoruz.

Vergi düzenlemelerinin devam ettirilmesi, kamu alacakları konusundaki kur sabitlemesinin genişletilmesi, işletmelerimizi yüksek enflasyonun etkisinden korumak için enflasyon muhasebesinin uygulanacağına ilişkin kararın en erken zamanda alınması, gereksiz kamusal harcamalardan sakınılması başlıca beklentimizdir. Bu başlıklar altındaki somut önerilerimizi hükümetle paylaşmaya devam edeceğiz.

Hükümetimiz, gelecekte benzer krizler karşısında daha direngen olmamızı istiyorsa, pahalılık yaratan unsurları hayatımızdan çekip çıkarmak, hane halkının ve işletmelerin üzerindeki kamusal yükleri azaltmak için gerekli reformları zaman geçirmeden uygulamaya koymalıdır. Bu süreçte Türkiye’den gerekli desteğin sağlanacağına ve bu destekle birlikte alınacak önlemlerle bu krizin etiklerinin daha da azaltılacağına yürekten inanmaktayız.

Yaşanmakta olan sorunların sadece ekonomik gelişmelerden kaynaklanmadığı, ayni zamanda siyasi gelişmelerden büyük oranda etkilendiği artık yeterince açıklık kazanmıştır. Bu nedenle, hükümetin almaya çalıştığı tedbirlerin yanı sıra, hane halkının ve işletmelerimizin kendilerini koruyacak tedbirlere de başvurmaları, israftan ve gereksiz harcamalardan kaçınmaları, iş ortakları ve çalışanları ile dayanışma içinde hareket etmeleri, bu süreci en az zararla atlatmamız bakımından bir gerekliliktir.”