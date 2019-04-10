Ticaret Odası e-imza uygulamasına geçiyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) elektronik imza uygulamasına geçiyor.

KTTO, gelişen teknolojiyi üyelerinin yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürme vizyonu kapsamında elektronik imza uygulamasına 15 Nisan Pazartesi günü başlıyor.

KKTO’dan yapılan açıklamaya göre, oda üyelerine daha hızlı ve etkin hizmet götürmede önemli bir adım olan bu uygulama, elektronik dokümanları imzalamak için kullanılacak ve ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak.

KTTO ile Haldun Dormen Bilişim Çözümleri ve Denizler Bilişim (e-imza Kıbrıs) arasında 93/2007 Sayılı Elektronik İmza Yasası kapsamında sözleşme imzalandı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, 12 Nisan Cuma günü lansmanı yapılacak Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu’nun tema konusunun dijitalleşme olduğunu belirterek, odanın bu süreçlere uyumu ve üyelerine daha etkin ve verimli hizmet götürmesi yönünde çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Haldun Dormen Bilişim Çözümleri Direktörü Haldun Dormen, Ticaret Odası’nın dijitalleşme yönündeki çalışmalarına yıllar önce başladığını söyledi ve “Odanın dijital dönüşüm sürecinde bir adım daha atılarak mevcut uygulamaları bütünleşik bilgi yönetim sistemine e-imza ile entegre ediyoruz” ifadelerini kullandı.

E-imza ile bilgi ve belge güvenliğinin sağlanması, kurumsal hafızanın korunması, güvenli elektronik imza ile zaman ve maliyet tasarrufu yapılması, otomatik belge alma ve tarama işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor.