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Ticaret Odası 20 Haziran'da Genel Kurul yapıyor

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Ticaret Odası 20 Haziran'da Genel Kurul yapıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 57’nci Olağan Genel Kurulu’nu, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yapacak.
KTTO’dan verilen bilgiye göre, Atatürk ve şehitlerin manevi huzurlarında yapılacak saygı duruşu ile başlayacak 57’nci Olağan Genel Kurul, başkanlık divanının oluşumu, gelen mesajların okunması, Oda Başkanının konuşması, misafir konuşmacıların konuşmaları, 56’ncı çalışma döneminin Faaliyet ve Mali Raporlarının takdimi ve aklanması, Oda murakıbının tayini ile devam edecek.
Genel Kurul, Oda Meclis Üyelerinin seçimi sonrası dilek ve temennilerin sunulması ile tamamlanacak.
Bu yılki Genel Kurul, COVID-19 salgını önlemlerine uygun olarak sadece Oda üyelerinin katılımıyla konuksuz yapılacak.
Protokol konuşmaları, önceden kaydedilecek video ile gerçekleştirilecek olup Genel Kurul Toplantısı Oda’nın Facebook sayfasından canlı olarak paylaşılacak.

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