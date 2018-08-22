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Ticaret Dairesi’nin 12 memuru, “fiyat ve kalite denetim memuru” oldu

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Ticaret Dairesi’nin 12 memuru, “fiyat ve kalite denetim memuru” oldu
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Ticaret Dairesi’nin 12 memuru, “fiyat ve kalite denetim memuru” olarak görevlendirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, 1977 Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası’nın 17’nci maddesinin verdiği yetkiyle Ticaret Dairesi’nin 12 personeline fiyat ve kalite denetim memuru görevi verdi. 
Buna göre Ergün Ekendal, Zalihe Çamay, Mehmet Özertaç, Mehmet Öztürk, Özalp Sarıcaoğlu, Salim Akbaş, Salih Soydan Kalaycıoğlu, Hünkar Eser Fotalı Demirdöven, Arif Alibaş, Hüseyin Pirgot, Yasin Kansu ve Ahmet Timer adlı personel, piyasada yapılan satışlarda fiyat ve kaliteyi denetleme yetkisine sahip oldu.
Hükümet, döviz krizi nedeniyle piyasada birçok ürünün pahalanması karşısında olası istismarları önlemek için denetimlere başlandığını açıklamıştı.
KARARNAMELER
Öte yandan hükümetin döviz kriz nedeniyle açıkladığı önlemlerle ilgili yasa gücünde kararnameler de Resmi Gazete’nin 17 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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