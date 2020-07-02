banner411
banner69
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
9 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
353 0
 
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
14 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
189 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
53 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
52 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
banner460

Temsilcilik maaşlarına iki milyon TL

banner27

Maliye Bakanlığı, 1 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında toplam 627 milyon TL ödeme yaptı. Temsilcilik maaşlarına ise 2 milyon TL ödendi

Temsilcilik maaşlarına iki milyon TL

 

Maliye Bakanlığı, ödemelerde mali sıkıntı yaşanmadığını belirterek, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında piyasaya toplam 627,436,842,84 TL (627 milyon 436 bin 842 TL ve 84 Kuruş) ödeme yapıldı.

Ödeme kalemleri şöyle:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit 67,839,168,52 TL

Borçlanma ödemesi 40,000,000,00 TL

Protokol gereği K.T.Koop Merkez Bankası’na (2020 yılının tümü) ödemesi 10,000,000,00 TL

Belediye+Memur+İşçi %25 fark ödemesi 60,998,251,50 TL

Savunma ödemesi+Askerin su ödemesi 6,478,078,21 TL

Toprak ürünlerine katkı 3,500,000,00 TL

Navlun+çiğ süt ödemesi 6,331,985,94 TL

Burs ödemesi 6,494,749,34 TL

Emare ödemesi 5,808,918,21 TL.

Ara Toplam  207,451,151,72 TL

1 – 30 Haziran 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri:

Emekli maaşları 123,502,596,61 TL

Memur + işçi maaşları 143,633,847,89 TL

Sosyal sigortalara katkı 52,555,068,41 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme 9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim geçmiş aydan kalan ödeme 13,228,549,50 TL

Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta,ihtiyat sandığı ödeme 64,193,99 TL,

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,576,322,88 TL

Toprak ürünleri + yangın ekibi maaş ödemeleri 709,378,27 TL,

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar 15,197,669,01 TL

İşçi ödemesi 1-15 Haziran 5,860,784,54 TL

Belediye maaş ödemeleri 39,920,153,85 TL,

Temsilcilik maaşları 2,074,170,28 TL, Ara Toplam413,322,735.23 TL.

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 6,662,955,89 TL.

Genel Toplam 627,436,842,84 TL.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.