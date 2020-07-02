Temsilcilik maaşlarına iki milyon TL

Maliye Bakanlığı, ödemelerde mali sıkıntı yaşanmadığını belirterek, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini kaydetti.
Maliye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden verilen ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında piyasaya toplam 627,436,842,84 TL (627 milyon 436 bin 842 TL ve 84 Kuruş) ödeme yapıldı.
Ödeme kalemleri şöyle:
Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit 67,839,168,52 TL
Borçlanma ödemesi 40,000,000,00 TL
Protokol gereği K.T.Koop Merkez Bankası’na (2020 yılının tümü) ödemesi 10,000,000,00 TL
Belediye+Memur+İşçi %25 fark ödemesi 60,998,251,50 TL
Savunma ödemesi+Askerin su ödemesi 6,478,078,21 TL
Toprak ürünlerine katkı 3,500,000,00 TL
Navlun+çiğ süt ödemesi 6,331,985,94 TL
Burs ödemesi 6,494,749,34 TL
Emare ödemesi 5,808,918,21 TL.
Ara Toplam 207,451,151,72 TL
1 – 30 Haziran 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri:
Emekli maaşları 123,502,596,61 TL
Memur + işçi maaşları 143,633,847,89 TL
Sosyal sigortalara katkı 52,555,068,41 TL
Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme 9,000,000,00 TL
Sosyal sigorta işçi + memur prim geçmiş aydan kalan ödeme 13,228,549,50 TL
Temsilcilik çalışanlarının sosyal sigorta,ihtiyat sandığı ödeme 64,193,99 TL,
İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi 7,576,322,88 TL
Toprak ürünleri + yangın ekibi maaş ödemeleri 709,378,27 TL,
Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar 15,197,669,01 TL
İşçi ödemesi 1-15 Haziran 5,860,784,54 TL
Belediye maaş ödemeleri 39,920,153,85 TL,
Temsilcilik maaşları 2,074,170,28 TL, Ara Toplam413,322,735.23 TL.
Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme 6,662,955,89 TL.
Genel Toplam 627,436,842,84 TL.”