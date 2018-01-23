‘Telefon numarasını taşıyanlar bankadaki otomatik ödemesini de taşımayı unutmasın’

22 Ocak tarihinden itibaren KKTC’de GSM kullanıcıları numara değiştirmeden operatör değiştirebileceklerini vurgulayan Balıkcı, bu değişim sonrası bankadaki otomatik ödeme talimatının da değişmesi gerektiğini açıkladı.

Bu değişiklik nedeni ile bir açıklama yapan İktisatbank Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Balıkcı şunları söyledi;

“22 Ocak 2017 itibari ile GSM kullanıcıları telefon numarası değişmeden operatör değişikliği yapabilecekler.

Ancak operatör değişikliği yapan kullanıcıların atlamaması gereken önemli bir iş daha var. Eğer eski hat üzerinde bankalarına verdikleri bir düzenli ödeme talimatı var ise lütfen bankalarına başvursunlar.

Operatör değişikliği yaptıklarını söylesinler ve düzenli ödeme talimatlarını güncellesinler. Özetlemek gerekirse numarasını başka operatöre taşıyanlar bankadaki otomatik ödemeyi de taşımayı unutmasınlar”