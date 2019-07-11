TCMB ve FED'den beklenen faiz indirimleri öncesinde risk alma iştahı yüksek

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün mikrofon karşısına geçen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İstanbul seçim sonuçları ardından yeni bir duruşa geçtiğini görüyoruz
- “Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişmesi gerektiğine inandık” diyen Sn. Cumhurbaşkanı, “Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.
- “Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz.”
- Sn. Türkiye Cumhurbaşkanı acilen ekonomik sıkıntılara çare bulmak adına kolları sıvadığını lakin yeni önlemler yerine uzun süredir koruduğu çizgisine geri dönerek, piyasalar tarafından kabul görmeyen “faiz enflasyonun sebebidir” tezinde yeniden ısrarcı olduğunu görüyoruz.
- Sn. Cumhurbaşkanı’nın partisinden istifa eden kuruculardan Sn. Ali Babacan ve arkadaşlarını hedef alan son dönemdeki sözleri, siyaset sahnesinde de tartışılmaya başlandı. Büyük resimde, son yıllarda, yaşanan ekonomik istikrarsızlığın yeni isimleri siyaset sahnesinde ön plana çıkarmaya başladığını not etmek gerekiyor. İsmi pek de bilinmeyen Ekrem İmamoğlu ardından kriz yönetiminde kendisini ispatlamış, Batı’nın da kabul ettiği, güvenin barometresi olarak görülen Ali Babacan’ın parti kurma çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.