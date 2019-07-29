TCMB ve ECB toplantıları geride kaldı. Gözler Çarşamba günü FED'de

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
ABD Başkanı Trump, Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi. Meselenin Obama yönetimine kadar dayandığını söyleyen Trump,”durumu değerlendiriyoruz” dedi. ABD’nin dost olmayan ülkelere uyguladığı CAATSA yaptırımlıları konusunda ise detay vermekten kaçındığını görüyoruz
- Kuvvetle muhtemel, olası yaptırımların gelmesi durumunda, zamanlamanın Eylül sonrasına Kongre’nin tatil dönüşüne denk geleceğini düşünüyoruz
- Geride bıraktığımız haftanın en önemli iki gelişmesi kuşkusuz aynı gün sonuçlanan Avrupa (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantıları idi. ECBtoplantısından her ne kadar politika değişiklik kararı çıkmazken, toplantı ardından yapılan açıklamada, büyüme ve enflasyona yönelik aşağı yönlü risklere atıfta bulunulması, Eylül toplantısına yönelik tedbir alınacağı izlenimi doğurdu
- EUR/USD paritesi faiz indirimi de dahil pek çok önlemin Eylül toplantısında masada olacağı beklentisi ile yönünü aşağıya çevirerek haftayı 1,11 seviyesine yakın tamamladı. Avrupa’nın büyüme motoru olan Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, Cuma günü %-0,42 ile tarihi düşük seviyelere gerilediğini not edelim
- TCMB toplantısı bizim beklentimiz ile bire bir uyumlu, piyasa beklentisinin ise bir miktar üzerinde sonuçlandı. TCMB 2015 Şubat’tan sonra ilk kez faiz indirimine giderek politika faizini 425 baz puan indirdi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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