İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Dün topun ceza alanına girmesi ile rahatsızlığını yapmış olduğu kısa bir açıklama ile dile getiren TCMB, Türk Mali piyasalarında küçük de olsa rahatlama yarattı

Son yıllarda sürekli piyasanın gerisinde kalan, bir türlü önüne geçemeyen, faiz artırımı konusunda siyasi otoritenin de telkinleri ile çekincen bir davranış içinde olduğu izlenimi yaratılan, yetersiz rezervleri bir yana, savaşta kullanacağı envanterinin de çok geniş olmamasından hareketle, devamlı olarak Merkez Bankasını tartışıyoruz

Kamyon yokuş aşağıya yavaş yavaş giderken önüne konacak küçük takozlar işe yarayabilecekken, kamyon süratlendikten sonra konacak büyük takozların bile yeterli olmayabilir

Türk mali piyasalarında dün adeta “zincirin koptu”. Kontrolden çıkan döviz piyasası, beraberinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarını da sürükledi

USD/TL kurunun 4,50 seviyesinin aşması, gösterge 2 ve 10 yıllık faizlerinin % 17 ve % 15 seviyesine dayanması ile, dün de bültenimizde söz ettiğimiz üzere, topun ceza alanına girmesi ile ve hakem olarak TCMB ilk düdüğünü çaldı

Sağlıksız fiyat oluşumuna dikkat çeken TCMB, gerekli adımların atılacağını söyledi. Akabinde, Sn. Cumhurbaşkanı ile TCMB Başkanı Sn. Çetinkaya’nın görüşmesi, döviz piyasasında paniği durdurması ile USD/TL kuru 4,40 seviyesinin hemen altına kadar gün içinde çekildi

Gerek yurtdışında kaleme alınan raporlar, gerekse Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından gelen uyarılar dikkate alınırsa, Türk mali piyasalarında kısa vadede volatilitenin devam edeceğine ihtimal vermeye devam ediyoruz

Dün de bültenimizde belirttiğimiz üzere, eski tecrübelerden hareketle, TL’nin 1 ay vadeli zimmi oynaklığının 20 seviyelerine ulaşması (topun ceza alanına girmesi) ardından sağlıksız, derinliği kaybolmuş ve enflasyonu tehdit edecek seviyelere karşı TCMB’nin faiz silahını cesurca çekere kuru kontrol altına aldığını görüyoruz

Her agresif adım ardından kurun bir süreliğine değer kazandığı çok açık bir gerçek olsa da, faiz artırımının tek başına çare olmaya yeteceğini de düşünmenin doğru olmayacağının altını çizmek gerekiyor

Yine de, acil yardım için hastaneye giden hastanın kanamasını durdurmak adına, TCMB’nin özellikle dünkü çıkış ardından dizginleri ele alarak ilk müdahaleyi “doktor” olarak çok kısa bir süre zarfında yapacağının düşünüyoruz

Daha doğru bir yaklaşımla, genel piyasa görünümü açık bir şekilde gösteriyor ki, TCMB’den somut bir adım gelene kadar döviz piyasasına sakinlik gelmeyecek

Ön görünün düşmesi, beklentilerin bozulması, gün içinde kurun aşırı şekilde yukarı aşağı savrulması, top yekun pek çok fiyatlama davranışını da bozuyor

Faiz artışının tek başına bir çözüm olmayacağı, kısa vadede kanamayı durdurarak nefes aldıracağı, akabinde yeniden hem içerde hem de dışarda ellerin kolların ekonomi, reform ve icraat için sıvandığına yönelik inandırıcı bir duruş sergilenmesi durumunda, Türk Mali piyasalarına yeniden huzurun geleceğini düşünüyoruz.

Aksi takdirde, 2019 yılı için beklediğimiz ve yaklaşan mükemmel küresel fırtınadan, zayıf metrikleri ile Türk Mali piyasalarının daha da fazla yara alması kaçınılmaz olacaktır

Yurtdışı cephenin ise ana gündemi haliyle son dönmelerde artan emtia fiyatları. Özellikle Suudi Arabistan’da Aramco’nun halka arzı, kıpırdayan küresel büyümenin getirdiği petrol talebi ile dün Brent cinsi kuzey denizi petrolünün varil fiyatı 80 dolara dayandı

Net enerji ithalatçısı olan Türkiye açısından, petrol fiyatlarında yükseliş, hem cari açık hem de enflasyon ile savaşta ciddi bir handikap oluşturuyor

Dün İtalya’da sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile göçmen karşıtı Lig Hareketinin koalisyon kurup Avrupa Merkez Bankasından borç sil çağrısında bulunacağı haberleri ile EUR/USD paritesi 1,1790 seviyesindeki son hedefimize de ulaştı

Dün son 5 ayın en yüksek seviyesine kadar tırmanan dolar endeksi, beraberinde doların piyasa faizi olarak takip edilen Amerikan 10 yıllık tahvil faizini de % 3,10 seviyesine sürükledi (son 7 yılın zirvesi)

Haliyle, risksiz faiz oranı ve barometre olarak görülen ABD tahvil faizlerinde yükseliş, gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akışlarını olumsuz etkileyerek para birimlerinde değer kayıplarına neden oluyor

Dün akşam gözlerimiz ABD’de devam eden Sn. Hakan Atilla’nın davasında idi. Hakim, beklentilerin altında 32 ay hapis cezasına hükmetti. Sebep olarak da Atilla’nın olaylara dahlinin sınırlı olmasını gösterdi. Sn. Atilla’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce ailesine kavuşmasını temenni ediyoruz

Bugüne döndüğümüzde, gözler yine kuvvetle muhtemel döviz piyasasındaki hareketlilikle olacaktır. Dün sabah TL oynaklığın TCMB’yi rahatsız edeceğini söylemiştik keza aynen beklediğimiz gibi oldu. Bugün gözler yine “Doktorda” olacaktır

Ezcümle: Güzel günler sana gelmez sen onlara yürüyeceksin!



EUR/USD



EUR/USD paritesinde 1,2165 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi ile açmış olduğumuz ve sırası ile hedeflediğimizi (1,2055 , 1,1936 ve 1,1790) son hedefimize de ulaştı. Avrupa – ABD faiz makasının ABD lehine açılmaya devam etmesi ile, paritenin dolar yönünde güçlenmeye (1,1555 bir sonraki hedef seviye) devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz