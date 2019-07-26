TCMB sağ gösterip sağ vurdu

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
TCMB dün sonuçlanan olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, piyasa beklentisinin (250 baz puan) üzerinde ama bizim beklentimize (400 baz puan) paralel 1 haftalık repo faizini 425 baz puan indirerek %24’den %19,75’e çekti
- Karar ardından yayımlanan politika metninde, beklenenin dışında çarpıcı ibareler göremedik. TCMB dün verdiği karar ile 2015 Şubat ayından bu yana ilk kez 1 haftalık repo faizinde indirim gerçekleştirmiş oldu
- TCMB kararı esnasında alışık olduğumuz üzere büyük bir volatilite yaşandı. USD/TRYkuru karar öncesi 5,70’li seviyelerde seyretmesi ardından karar ile 5,77 seviyesine anlık olarak fırlaması ardından hızla kazanımlarını silerek günün en düşük seviyesi olan 5,66’lara varan bir geri çekilme kaydetti ve günü 5,70 civarında denge bularak bitirdi
- USD/TRY kurunda teknik manada, 5,73’lü seviyelerin üzerinde gecelik bir kapanış görmeden şimdilik yukarı yönden söz etmek için erken. Geçilmesi durumunda, 5,83 – 5,90 seviyeleri radar menziline girecektir (bakınız grafik)
- Dünkü TCMB kararı ardından, 12 Eylül toplantısında da faiz indiriminin devam edeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıyoruz.
- Analizim devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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