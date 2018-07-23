TCMB PPK toplantısı yarın: Her ilacın bir yan etkisi vardır

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Bültenin bugün baş köşesinde ABD Başkanı Trump bulunuyor

FED Başkanı Powell’in geçen hafta şahince açıklamalarının ardından değer kazanan Dolar, EUR/USD paritesini 1,15’li seviyelere kadar itse de, Trump’ın açıklamaları ardından yeniden 1,17 seviyesinin üzerine fırladığını görüyoruz

AB ve Çin gibi ülkelerin kur manipülasyonu yaptığını, bu kapsamda FED’in faiz artırımlarını eleştiren Trump, Doların küresel bazda değer kaybetmesine neden oldu

FED’in faiz artırımlarına karşı olduğunu söyleyen Trump’ı hızlı bir şekilde Beyaz Saray düzeltmek zorunda kaldı. Akabinde FED cephesinden Bullard’da “herkes işine baksın” minvalinde bir açıklama yaptı

Öte yandan Trump’ın ticari korumacılık söylemlerini daha da sertleştirmesi küresel ekonomi için her geçen gün daha da sancılı bir seyre neden oluyor. Trump, Çin’in tüm ihracatının tarife artışına tabii tutulabileceği çağrısında bulunmuştu

Türkiye cephesinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak piyasa dostu söylemleri dikkat çekiyor. G20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada “piyasalarla kavga ederek değil iletişimle yürüyeceğiz” açıklaması TL ve TL cinsi yatırım araçlarını desteleyeceğini düşünüyoruz

Fitch’in not indirimi ardından Cuma günü Türk bankalarının da notlarını indirdi. Böyle bir karar bekleniyor olsa da, bazı bankaların notlarının iki kademe birden indirilmesi biraz şaşkınlık yarattı

Artık Gözler TCMB’nin yarın sonuçlanacak olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını çevrildi. Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği üzere, TCMB’nin piyasanın gerisinden gelmesi ve Sn. Albayrak’ın açıklamalarını birleştirince, TCMB’nin en az 100 baz puan faiz artırımına gideceği tahmin ediyor

Elbette, böyle bir karar TCMB’nin yeni dönemde bağımsızlığı açısından da önemli bir sinyal olarak görülecektir. Kur şokuna karşı oldukça geç kalınan faiz artırımını yüklü bir şekilde yapılması reel ekonomi üzerinde ilave bir yük oluşturuyor

Bu fasit daire içerisinde, TCMB’nin son yılların en önemli toplantısına soyunarak büyüme mi enflasyon mu tercihi yapacağını düşünüyoruz.

TCMB’nin yarın adım atıp atmayacağı ayrı bir soru işareti olsa da (TCMB’nin ne yapacağını bilmemiz mümkün olmasa da), piyasanın önüne geçerek önümüzdeki aylarda mevcut % 15,39 seviyesinde olan enflasyonun daha da şirazesinden çıkmaması için adım atacağına inanıyoruz

Bu bağlamda, USD/TL kurunda aşağıda 4,73 seviyesine kadar bir değerlenme yaşanabileceği öngörüyoruz. Teknik manada 4,73 seviyesinin tutması kurun yeninden yükseliş için enerji toplamasına neden olacaktır. 4,73 seviyesinin altında ise kurun çözüleceğini düşünüyoruz (bakınız grafik)

Hazır kurdan söz etmişken, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, son haftalarda yurtiçi yerleşiklerin sert döviz satışına geçtiğine işaret ediyor. Bunu da bire kenara not etmek lazım keza kısa vadede dövizden ümidin kesildiği şeklinde yorumluyoruz (bakınız grafik)

TCMB’nin toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olsa da, dışarda Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günü düzenleyeceği olağan toplantı ve belki de ticari korumacılık anlamında Trump ile Juncker Zirvesi yakından takip edilecektir



TCMB faiz artırmalı mı?



Adı Türkiye ile sıklıkla anılan, bir zamanlar yan kulvarımızda koşan, Rusya, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerin 10 yıl vadeli devlet tahvil getirileri ile mevcut yıllık enflasyonu karşılaştırarak, ülkelerin çok basit bir yaklaşımla enflasyon üzerine ne kadar ilave getiri sağladıklarına baktım.



10 yıllık tahvil getirisi ile yıllık enflasyonu karşılaştırdığımızda, en yüksek reel getiriyi veren ülkelerin sırası ile (yaklaşık) % 6,90 ile Brezilya ; % 5,20 ile Rusya ; % 4,30 ile Güney Afrika ve % 2,00 ile Türkiye olduğunu görüyoruz. Piyasa faizleri her ne kadar nominal anlamda yüksek olsa da, enflasyona göre bakıldığında en düşük getiriyi Türkiye’nin vermekte olduğunu görüyoruz.



Ekli grafikte, karşılaştırma yapılan ülkelerin yarışa aynı noktada başladığını düşünürsek (endeks değeri = 0) Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizinin nominal anlamda ne kadar yükseldiği görülebilir.



10 Yıllık Faizler

Kaynak: Reuters



Enflasyon



Ekli grafikte, karşılaştırma yapılan ülkelerin yarışa aynı noktada başladığını düşünürsek (endeks değeri = 0) Türkiye’de enflasyonun ne kadar yükseldiği görülebilir.



TCMB ağırlıklı ortalama fonlama faizi ile 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi



TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama faiz ile 2 yıllık gösterge tahvilin aynı grafiği çizdim. TCMB’nin piyasanın gerisinden geldiğini görüyoruz.

USD/TRY





4 saatlik grafik





TCMB’nin ne yağacağını bilemiyoruz. Yukardaki grafiklere bakarak, faiz artırmasının gerektiğini düşünüyoruz.



Kuru gürültüden uzaklaşarak, teknik manada konuya yaklaşırsak, USD/TRY kurunda karar verici seviyenin 4,73 seviyesinde olacağını öngörüyoruz. Hata payının da eklersek, 4,72 – 4,74 aralığı kurun yakın vadede hangi yöne gideceğine karar verecek bölge olacaktır. 4,73 seviyesinin tutması durumunda, yukarda yeniden 4,90 seviyesine doğru bir yükseliş isteğinin oluşacağını grafikler söylüyor bize. 4,73 aşağı geçilirse, kurun gevşeyeceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Reuters







TCMB – Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ve Beklenti Anketi



TCMB’nin Temmuz ayı beklenti anketi sonuçları açıklandı. Bir kez daha altını çizelim ki, bu anket sonuçlarının TCMB’nin tahminleri değil, 66 piyasa katılımcısının medyan tahminidir.



Buna göre:



Yıl sonu TÜFE enflasyon beklentisi % 12,28’den % 13,28’e yükseldi,

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE enflasyon beklentisi % 10,47’den % 11,07’ye yükseldi,

24 ay sonrasına ilişkin TÜFE enflasyon beklentisi % 9,18’den % 9,54’e yükseldi,

Yıl sonu USDTRY kuru beklentisi 4,58’den 4,83’e yükseldi,

2018 GSYH büyüme beklentisi % 4,2’de sabit kaldı,

2018 cari işlemler açığı beklentisi 53,5 milyar dolardan 54,8 milyar dolara yükseldi

Öte yandan, her hafta Perşembe TCMB’nin açıkladığı para ve banka istatistikleri yurtiçi yerleşiklerin davranışı hakkında önemli ip uçları sağlıyor. 6 -13 Temmuz haftasında, önemli sayılabilecek hususlar dikkat çekiyor.



TCMB verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında (DTH) 3,9 milyar dolar gibi önemli bir azalma görülüyor (son yılların en sert satışı). Son 5 haftalık veri kabaca 8 milyar doları aşkın döviz bozulduğuna işaret ediyor. Bunun gerçek anlamda bir mevduat bozumu olup olmadığını görmek için TL mevduatlara baktık zira döviz bozumu olması durumunda TL mevduatlarda aynı tutarda bir artış olması gerek. Söz konusu haftada TL mevduat olması gerektiğinin de ötesinde artış göstermiş. Bu veriyi olumlu olarak okuyoruz. Kısa vadede yurtiçi yerleşiklerin döviz için ümidi kestiklerine işaret ediyor.

Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni