TCMB PPK toplantısı bekleniyor. Risk iştahı yeniden kıpırdamaya başladı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdür emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasaları, ticaret savaşlarında mutlu sonu ilan edecek ve Çarşamba günü imzalanmasına artık kesin gözüyle bakılan ‘anlaşmayı’ bekliyor.
- Adeta yılan hikayesine dönen ve aylardır ha bugün ha yarın diye takip edilen ticaret savaşlarının artık ‘tatlıya bağlanacak’ olması, piyasalarda risk iştahını artırdı.
- Sabah saatlerinde, Çin para birimi CNH (Off Shore Yuan) dolar karşısında değer kazanarak son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi (bakınız grafik). Yuan’ın değer kazanması ardından, gelişmekte olan ülke para birimlerinin de genelinde alıcılı bir seyrin hakim olduğunu not edelim.
- ABD'de Cuma günü açıklanan ve ekonomik aktivitenin nabzını ölçen (en güvenilir veri olarak görülen) ABD istihdam raporu, bir nebze de olsun karmaşık sonuçlandı. Aralık ayında, işsizlik oranı %3,5 ile tarihi düşük seviyelerde salınmaya devam ederken, tarım dışı sektörde istihdam artışı 145bin ile beklentilerin bir miktar altında kaldı (bakınız grafik).
- Cuma günü, TÜİK tarafından açıklanan veriye göre, Ekim ayında işsizlik oranı, bir miktar iyileşen iç talep koşullarıyla mevsimsellikten arındırılmış bazda %13,6’ya gerilerken (Eylül %13,9); genç nüfus işsizlik oranı da %26’dan %25,2’ye geriledi.
- TCMB tarafından açıklanan beklenti anketin sonuçlarına göre, 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri gerilemeye devam etti: 12 ay sonrası %10,07’den %9,54’e; 24 ay sonrası %8,94’ten %8,51’e geriledi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayınız:
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