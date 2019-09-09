TCMB PPK toplantısı beklenirken...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Geride bıraktığımız haftaya, kritik bir direnç olarak takip ettiğimiz 5,85 seviyesinin kıyısından başlayan USD/TRY kuru, piyasalarca olumlu karşılanan enflasyon verisi ardından gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmış, hafta ortası en düşük 5,65 seviyesine kadar gerilemişti
- Elbette içerde enflasyon verisinin yarattığı iyimserlik ardından TCMB’nin 12 Eylül Perşembe günü politika faizini en az 250 baz puan indireceğine yönelik inanış ile alternatif piyasalara yayılan alımlar, hisse senedi ve tahvil piyasalarının da haftanın ilk yarısında olumlu bir performans sergilemesine neden oldu
- Lakin, haftanın ikinci yarısında olumlu trendini devam ettirmede zorlanan TL ve TL cinsi varlıklar, Cuma günü iç siyasette yükselen tedirginlik ile yerini negatif ayrışmaya terk etti
- Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçmeninin farkı 13 binden 800 bine çıkaran desteğiyle kazanması ardından seçimin baş mimarı olarak görülen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Cuma günü verilen hapis cezası, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde satış baskısı kurdu
- Haftaya 5,85 direncini zorlayan ve aşamayan, akabinde hızlıca 5,65 seviyesine kadar gerileyen USD/TRY kuru, önce Canan Kaftancıoğlu haberleri ile akabinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları (İstanbul'da görevden alma benzeri bir karar) sonrası değer kaybederek haftanın son iş gününde en yüksek 5,73 seviyesini test etti
- Her haftanın ilk Cuması olduğu üzere, ABD ekonomisinin sağlığı açısından en güvenilir veri olarak kabul edilen tarım dışı istihdam verisinin beklentileri tam olarak karşılayamaması, USD/TRY kurunda daha yukarı seviyelerin test edilmesini engelledi
- Yeni haftanın önemli sayılabilecek pek çok veri ve açıklamaya ev sahipliği yapacağını görüyoruz. Perşembe günü önce TCMB PPK’nın akabinde ise Avrupa Merkez Bankası’nın olağan faiz toplantıları önemle takip edilecek.
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