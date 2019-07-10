TCMB'nin olası basın toplantısı ve FED Başkanı'nın bugünkü konuşması bekleniyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
TCMB Başkanı Çetinkaya’nın alışılmamış bir şekilde görevinden alınması ardından değer kaybeden TL ve TL cinsi varlıklarda, haftanın ilk iki gününde yeniden toparlanma görüyoruz
- Faiz indirim konusunda “gerekeni” yapmaması nedeniyle Sn. Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından gözler TCMB'nin bağımsızlığına ve hali ile 15 gün sonra sonuçlanacak TCMB’nin PPK toplantısında yeni başkanın faiz indirimi konusunda neler yapabileceğine çevrildi
- Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetelerde yer alan açıklamalarına göre TCMB başkanının bundan önceki kararları nedeniyle “ağır bedeller” ödediklerini, merkez bankasının tamamen revize edemezler ise ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklarını söyledi
- 25 Temmuz tarihinde sonuçlanacak olağan Para Politikası Kurulu toplantısında yapılması beklenen faiz indiriminin beklenenden daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacaktır. Piyasalar, TCMB’nin yeni Başkanı Sn. Uysal’ın, önümüzdeki günlerde mikrofon karşısına geçip vereceği para politikası konusundaki olası mesajları takip etmek isteyecektir
- Dün sonuçlanan Hazine’nin 2 yıllık gösterge tahvil ihalesinde faizin bir önceki ihaleye göre 350 baz puan düşüş gösterdiğininot etmek gerekiyor. TCMB’den 25 Temmuz’da beklenen 100-150 baz puan indiriminin yerini, ihale faizindeki düşüş eğer bir gösterge teşkil ederse, 300 baz puana yaklaştığını not etmek gerekiyor
- Gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan, Pazar gecesi ilk işlemlerde 5,8245 seviyesine kadar yükselen USD/TL, son iki gündür 5,71 – 5,73 bandındaki direnç bölgesini aşağıya geçmeye çalışıyor. Dün günün son işlem saatlerinde 5,69 seviyesine kadar gevşeyen kur, Avrupa Birliği cephesinden gelen açıklamalara paralel bunda başarılı olamayarak yeniden 5,73 seviyesine toparladı.
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