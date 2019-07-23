TCMB'den yüksek dozda faiz indirimi bekliyoruz

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın, haftaya Çarşamba günü ise FED’in olağan toplantılarından beklenen faiz indirimi ve daha destekleyici para politikasıduruşu, küresel mali piyasalarda adeta sevgi kelebeklerinin uçuşmasına neden oluyor.
- Özellikle ticaret savaşlarının küresel çapta belirginleşen ekonomik yavaşlamayaverdiği katkı nedeniyle bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanan küresel merkez bankaları, küçüğünden büyüğüne faiz indirim yarışına soyundu.
- Özellikle, dünyanın amiral gemisi FED’in vereceği karardan ziyade, karar ardından yayımlanacak politika metnine koyacağı ibareler, adeta karanlık denizde yol alan bir transatlantiğe fener görevi üstlenecektir. FED kararını görmeden kısa vadede ahkam kesmenin beyhude bir çaba olacağını düşünüyoruz.
- Yine de, önde gelen her iki kurumun, piyasalara alıştıkları yüksek dozda morfini verecekleri ve bunun da bir müddet daha sanal bir mutluluk yaratacağını göz ardı etmiyoruz. Özetlemek gerekirse, merkez bankalarının yaratacağı mutluluk kısa bir süre sonra yerine neden, niye gibi sorulara terk edecektir.
- Bir gün, asıl kabusun ardı arkası kesilmeyen güneşli günler olduğunu yeniden anlayacağız. Hava, tıpkı 2008 küresel krizi öncesi gibi buram buram kokuyor.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.