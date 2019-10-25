TCMB'den "10 tam puanlık" hareket

- Dünün kuşkusuz en önemli beklentisi, TCMB’nin olağan toplantısı idi. Para Politikası Kurulu (PPK), 1 hafta vadeli repo faizini 250 baz puan düşürerek %14 seviyesine çekti
- Manşet enflasyonun Eylül 2018’de %24 seviyesini aşması ardından politika faizini %24’e yükselten TCMB, son 3 toplantısında sırası ile 425 , 325 ve 250 baz puan (toplam 10 tam puan) faiz indirimine gitti
- Dün bültenimizde, TCMB’den 200 baz puan faiz indirimi beklediğimizi paylaşmıştık. Özellikle son günlerde azalan jeopolitik riskler, Suriye ekseninde Rusya ve ABD ile varılan mutabakatlar ardından toparlanan risk görünümü ve elbette enflasyonun da yardımı ile piyasa beklentisinin üzerinde bir adım atıldığını not etmek gerekiyor
- Açık söylemek gerekirse, dünkü elverişli şartları, TCMB’nin pas geçmeden en makul ölçüde kullandığını söylemek gerekiyor
- Toplantı ardından yayımlanan kısa politika metninde, iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiği ancak yatırımların zayıf seyrettiği belirtildi. Önümüzdeki dönemde, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşme ile birlikte ekonomideki toparlanmanın devam etmesinin beklendiği not edildi
- Özellikle, yukarda da değindiğim üzere, risk skalasında Suriye’nin şimdilik ilk sırlardan inmesi ve ABD’nin yaptırımları kaldırması ardından Çarşamba gecesi 5,7250 seviyelerine kadar gerileyen USD/TRY kuru, dün TCMB kararı ardından 5,78 seviyelerine yükseldi
- Tahvil getirileri dün de gerilemeye devam etti: Gösterge faiz 50 baz puan düşüşle günü %13,25 seviyesinden tamamlarken, Borsa İstanbul günü 100bin sınırından tamamladı.
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