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Tatar, Ticaret Odası yeni yönetimini kabul etti

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Tatar, Ticaret Odası yeni yönetimini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı kabul etti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kısa süre önce Odanın 57. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiklerini ve yeni yönetim kurulunu takdim etmek için nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.
Hükümetin açıkladığı 2. Ekonomik paketi memnuniyetle karşıladıklarını yineleyen Deniz, kendilerinin devletin mali yapısının farkında bir örgüt olduklarını ve bu paketin ekonomik sorunlar yaşayanlara nefes olacağına inançlarının tam olduğunu vurguladı.
Deniz, pandemi hastanesi için gerekli çalışmaların da bir an önce tamamlanmasını ümit ettiklerini belirtti.
TATAR
Başbakan Ersin Tatar da, Ticaret odası yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, odayla uzun zamandır güzel işbirliklerine imza attıklarını söyledi.
Ticaret odasının en eski ve önemli örgütlerden biri olduğunu ifade eden Tatar, Ticaret Odası’na geçmişte katkı koyanlara da rahmet diledi.
Pandemi sonrasında imkanları ölçüsünde tedbirler aldıklarını dile getiren Tatar, sağlığın herşeyden önemli olduğunun bilinciyle davrandıklarını ancak reel sektörü normale döndürmek ve sürekliliği sağlamak için de cesaret gerektiğini belirtti.
Tatar, bir kısım insanın öngördüğü kaos ortamının yaşanmadığını, sağlık noktasında da ekonomik olarak da tahmin edilenin yaşanmadığını kaydetti.
Tatar, bu süreçte kendisinin moralini hiç bozmadığını, normalleşme sürecinde maaşların ve kesintilerin verilmesiyle piyasaya para akışının sağlandığını ve ekonomik normalleşmenin en kısa sürede gerçekleşeceğine inandığını söyledi.
Dünyada, Güney Kıbrıs’ta ve TC’de normalleşme adımlarının atıldığını çünkü herşeye rağmen yaşamın sürekliliğini sağlamanın zorunluluğuna işaret eden Tatar, ”gerçekçi olmak lazım, ila nihai kapalı kalınamaz” dedi.
Pandemi hastanesi için de 3 ay önce talimat verdiğini ancak henüz ihale noktasına gelinemediğini kaydeden Tatar, bu süreçte pandemiyle ilgili iyileştirme çalışmalarını da Sağlık Bakanı’nın açıklamalarından zaten herkesin takip ettiğini söyledi.
Tatar, KKTC’nin bu süreci başarıyla yönettiğinin görüldüğünü, önemli olanın halkın sağlığıyla birlikte refahın da sağlanması olduğunu ifade etti.

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Etiketler; #Ticaret Odası #Turgay Deniz
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