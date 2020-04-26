Tatar, ekonomistlerle 'normalleşme planı' için çalışıyor

Başbakan Ersin Tatar KKTC’deki bütün üniversitelerin ekonomi bölümü öğretim üyeleri ve ekonomistler ile bir araya gelerek “normalleşme planı” hakkında görüştü.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un da hazır bulunduğu toplantıya, ekonomi bölümü bulunan üniversitelerden öğretim üyeleri ile ekonomist Bülent Şemiler, Ahmet Aker, Mustafa Gündüz, Emre Olgun katıldı. Beş saat süren toplantıda Başbakanlık bürokratları da hazır bulundu.

NORMALLEŞME PLANI’NA HAFTA İÇİNDE BAKANLAR KURULU’NDA SON HALİ VERİLECEK

Hükümetin COVID-19 mücadelesi konusunda bilimsel gerçekler ve sürdürülebilirlik temelinde çok olumlu sonuçlar veren radikal siyasi kararlar ürettiğini anımsatan Başbakan Ersin Tatar, hayatı normale döndürürken de aynı yolun izleneceğini belirtti..



Normalleşmeye geçmek için, ilgili her bakanlığın, bilimsel gerçeklere uygun olarak kendi yetki alanları çerçevesinde bir eylem planı hazırlanacağını belirten Başbakan Ersin Tatar, normalleşme planına hafta içinde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında son halinin verilmesinin planlandığını söyledi.