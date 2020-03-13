Tatar, bankacılarla bir araya geldi

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, coronavirüsü vakalarından dolayı ülkede yaşanan durumu ele almak üzere, 30'a yakın banka üst düzey yetkilisi ile bir araya geldi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar da hazır bulundu.

Toplantıda içinde bulunulan koşullarda bankaların likitide yaratması üzerinde duruldu. Ayrıca borçların yeniden yapılandırılması ve faizlerin düşürülmesi için de bankalara mesaj verildi.