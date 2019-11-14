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 "Taşeron işçiliğe “dur” denmesinin yolu açıldı"

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 "Taşeron işçiliğe “dur” denmesinin yolu açıldı"

Kamu-İş, taşeron işçilik aleyhine başlattığı yargı sürecinde bugün mahkeme huzurunda  taşeron işçiliğe “dur” denmesinin yolunun açıldığını bildirdi.

Kamu-İş  Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde Kamu-İş’in avukatı Şefik Aşçıoğulları ile 6 Kasım 2019 tarihinde dosyaladıkları “187/19” sayılı davada  dün açıklanan karar gereği, ara emri duruşmasının 18 Kasım tarihinden itibaren başlamasına ve görüşülmesine karar verildiğini kaydetti.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Kamu-İş’in taşeron işçilik aleyhine başlattığı yargı sürecinde bugün mahkeme huzurunda haksızlığa  yargı yolu ile mücalesinde yıllardır kanser haline ve köleliğe sebebiyet veren devlete ‘dur’ denmesinin böylelikle yolunun açıldığını tüm kamuoyuna sevinçle bilgilendiririz.

18/11/2019 tarihinde tüm sendikamız ile yüce mahkeme huzurunda davamız ile ilgili tüm gücümüz ve inancımızla hukuka sarılarak devam edeceğiz.”

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