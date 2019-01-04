"Tarım Bakanlığı'nın açılımları yetersiz"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Namioğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile sektörle ilgili dün yaptıkları ilk görüşmenin sonuçsuz kaldığını, açılımları yeterli bulmadıkları için toplantıyı terk ettiklerini kaydederek, 160 milyon TL’lik bütçe ile bu iş olmaz, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, bu yıl çok kavga edeceğiz” dedi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Namioğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile sektörle ilgili dün yaptıkları ilk görüşmenin sonuçsuz kaldığını, açılımları yeterli bulmadıkları için toplantıyı terk ettiklerini kaydederek, Başbakan Tufan Erhürman’ın kendilerinden birkaç gün süre istediği açıkladı.

Tarım Bakanlığı’nın bütçesinin sektörün ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kalacağını savunan Naimoğulları, “160 milyon TL’lik bütçe ile bu iş olmaz, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, bu yıl çok kavga edeceğiz” dedi.

Mustafa Naimoğulları, birlik yöneticileri ile birlik binasında basın toplantısı düzenledi.

Naimoğulları hükümetten beklentilerini dile getirdi.

Süt fiyatları, doğrudan gelir ödemeleri ve arpa fiyatları konusunda da açıklamalarda bulunan Naimoğlulları, “Tarım Bakanlığı’nda ortaya konulanlar doğru değildir. Derdimiz kavga değil, umarım 2019 yılı bütçe açılımları ile ilgili düzenleme yapılır. Yağmurlar nedeniyle yüzü gülen hayvancı, yanlış politikalar yüzünden sokağa dökülmez” dedi.

Süre istemek için kendisini arayan Başbakan Tufan Erhürman’ın, Maliye, Ekonomi ve Tarım bakanları ile de görüşeceğini kendisine ilettiğini söyledi.