Tarihe tanıklık ediyoruz! ABD tahvilleri tüm zamanların en düşüğünde

- İktisatbank Hazine Bülümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel mali piyasalar günün ilk yarısında, kara Pazartesinin tahribatını telafi etmeye çalışarak iyimser bir seyir kaydetti.
- Hatırlanacağı üzere, koronavirüsün Çin’den çıkıp Güney Kore, İtalya gibi ülkelerde hızla yayılarak can almaya başlaması, güvenli liman arayışını tırmandırarak borsaların Pazartesi gününü %3-6 arasında adeta çöküşler ile tamamlamasına, güvenli limanlara ise adeta hücum yaşanmasına neden olmuştu.
- Bu bağlamda, gelişmekte olan ülke paraları, petrol ve borsalar satış baskısına boyun eğerken, altının ons fiyatı yedi yılın zirvesi olan 1,688 dolar seviyesine yürümüş, ABD tahvilleri ise alımların eşliğinde tüm zamanların dibini test etmişti.
- Pazartesinin ağır faturası ardından, küresel büyümeye yönelik endişelere paralel yeniden oyuna girerek faiz indirmesi beklenen FED’e paralel, dün sabah saatlerinde aşırı seviyelere gelen tüm enstrümanlarda toparlanma çalışmaları görüldü.
- İçerde yaşanan pek çok sorun ve beraberinde İdlip ve Libya ekseninde devam eden jeopolitik risklere ilaveten pekiştirici bir rol oynayan koronavirüs ile 6,16 seviyesine yürüyen USD/TRY kuru, dün sabah saatlerinde 6,07 seviyelerine kadar geri çekildi.
- Analizin devamı için aşağıdaki linde tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.