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Tam olarak hissedilmese de, KKTC'de enflasyon 34 ay sonra tek haneye geriledi

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Tam olarak hissedilmese de, KKTC'de enflasyon 34 ay sonra tek haneye geriledi
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İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle: 
Gündemi süsleyen tek haneli enflasyon ile biz de bu haftanın son bültenini kaleme alalım. 

  • Dün hem KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), hem de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİKenflasyon geçekleşmelerini yayımladı 
  • Her iki ülkede de, enflasyonun baz etkisi ile, hızla, ya da daha basit bir tabirle “hop diye” 5-6 puan birden düştü. Nasıl mı? Biraz daha açalım 
  • 2018 Ağustos ayında hatırlanacağı gibi, USD/TRY kurun 9 günde 5’den 7,24’e gitmesi ile enflasyon da adeta patladı. İthalata bağımlı her iki ülkede, döviz kur geçişkenliği ile enflasyon hızla Ağustos, Eylül ve Ekim ayılarında (3 ayın toplamı) KKTC’de %16,20 ; Türkiye’de ise %11,27 arttı 
  • Kur şoku ile adeta patlayan fiyatlara paralel TCMB’nin geç de olsa müdahalesi ile, enflasyon 1 sene ardından geriledi. Biraz da kalemimizi gazete manşetleri gibi tutalım 
  • Olumsuz baz etkisinin hesaplamalardan çıkması ile, Eylül ayında enflasyon Türkiye’de %0,99 olarak sonuçlanırken, 25 ay aradan sonra yıllık enflasyon %9,26 seviyesinden sonuçlandı (bir önceki ay yıllık enflasyon %15,01 idi). Enflasyonun gelmiş olduğu noktanın son 32 ayın en düşük seviyesi olduğunu not edelim (hatırlanacağı üzere %25,24 ile yıllık enflasyon Eylül 2018’de tepe yapmıştı) 
  • Benzer bir şekilde, KKTC’de de, enflasyon Eylül ayında %1,88 artış kaydederek yıllık bazda 34 ay sonra %9,47 ile tek haneye geriledi.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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