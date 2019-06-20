Takvim çalışıyor, TL güçleniyor: ECB, FED, İstanbul seçimleri, G20 zirvesi...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün akşam sonuçlanan olağan FED FOMC toplantısında beklendiği üzere politika yapıcıları faiz oranını %2,25 - 2,5 aralığında sabit tutsa da, toplantı ardındanyayımlanan politika metninde tonunun değiştiğini ve güvercinleştiğini görüyoruz
- Artan ticaret gerilimleri ve zayıf enflasyonla ilgili endişeleri değerlendiren FED, faiz indirimleriyle küresel ve ülke içindeki ekonomik risklerle mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti
- FED politika yapıcılarının birçoğu, yılın geri kalanına ilişkin faiz görünümlerini yaklaşık yarım puan düşürdü. Tahmin edildiği üzere, FED’in faiz adımları atmadan önce politika metnine koyduğu “sabırlı” olma taahhünden de vazgeçmesi, faiz indirimi için adım atmaya hazır olduğu yönünde yorumluyoruz
- Yeni ekonomik tahminler, politika yapıcıların büyüme ve işsizlik hakkındaki görüşlerinin Mart ayından bu yana büyük ölçüde değişmediğini gösterdi. Ancak şimdi manşet enflasyon tahmini %1,8’den %1,5’e indi. Powell, ücretlerin artmakta olduğunu ancak “enflasyona çok fazla hız kazandıracak bir şiddette olmadığını” ekledi
- FED toplantısı ardından doların geniş çapta değer kaybettiğini görüyoruz.
- GBP/USD
- İngiltere’de Muhafazakar Parti başkanlığı yarışında aday sayısı 4’e düştü. Borris Johson Muhafazakar Parti’nin yeni başkanı ve Başbakan olmaya artık günler kala, Sterlin 1,25 seviyelerinin diplerine varan geri çekilme ardından, teknik ve yükseliş eğilimli hareketine (yarasa formasyonu) FED toplantısı ardından başlayan dolar zayıflığını da arkasına alarak yönünü yukarıya çevirdi. Teknik manada, yakın vadede, yukarda 1,2840 ve 1,2940 seviyelerini takip ediyoruz.
- Analizin devamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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