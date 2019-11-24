Tahsili gecikmiş alacaklarda artış

Bankalarda brüt krediler 20.200 milyon TL, mevduatlar 30.224 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün tahsili gecikmiş alacakları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artarak 1.140 milyon TL’ye yükseldi

KKTC Merkez Bankası, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının yüzde 2,6 artışla 37.855,4 milyon TL’ye yükseldiğini bildirdi.

KKTC Merkez Bankası'nca yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin bülten, bankanın web sitesi (http://mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

Bütçe gelişmelerinin de değerlendirildiği bültende, 2019 mali yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla KKTC bütçe gelirlerinde yüzde 70,2 artış, bütçe giderlerinde ise yüzde 45,7 artış kaydedildiği yer aldı.

Bültende 2019 yılı üçüncü çeyreğinde ülkeye hava ve deniz yolu ile giren toplam yolcu sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artış göstererek 503 bin 620’ye ulaştığı belirtildi.

“BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF TOPLAMI YÜZDE 2,6 ARTTI”

2019 yılının üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı yüzde 2,6 artışla 37.855,4 milyon TL’ye yükseldi.

Aktif toplam içerisinde en büyük paya sahip brüt kredilerin, bir önceki çeyrekte yüzde 55,2 olan payı, yüzde 53,36’ya düşerken, en büyük ikinci paya sahip nakit ve nakit benzeri kalemlerin payı, yüzde 30,8’den yüzde 32,1’e yükseldi.

Pasif toplamını oluşturan en büyük pay sahibi kalemler incelendiğinde, mevduatın yüzde 79,84, özkaynakların ise yüzde 9,82 paya sahip olduğu görüldü.

2019 yılı üçüncü çeyreğinde brüt krediler toplamı ve mevduat toplamı sırasıyla 20.200,3 milyon TL ve 30.224,8 milyon TL olarak gerçekleşirken, sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,02 oranında artarak 1.140 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde de artış göstermeye devam ederek bir önceki çeyrekteki yüzde 18,3’lük seviyesinden yüzde 19,02’ye yükseldi.

Banka grupları bazında incelendiğinde SYSR, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 19,11, özel sermayeli bankalarda yüzde 15,88 ve şube bankalarında yüzde 22,89 olarak gerçekleşti.

“EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞLARININ YAŞANDIĞI SEKTÖRLER HABERLEŞME, TÜTÜN, ALKOL”

2019 yılı üçüncü çeyreğinde ülkede yıllık enflasyon oranları temmuz, ağustos ve eylül aylarında sırasıyla yüzde 23,24, yüzde 14,10 ve yüzde 9,47 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayı sonunda yıllık en yüksek fiyat artışlarının yaşandığı sektörler haberleşme, tütün ve alkollü içecekler ile çeşitli mal ve hizmetler kalemleri olup, bu kalemler sırasıyla yüzde 29,19, yüzde 28,55 ve yüzde 22,57 oranında artış gösterdi.

İlgili dönemde fiyat gerilemesi yaşanan tek kalem ise yüzde 2,24 ile ulaştırma kalemi oldu.

“BÜTÇE GELİRLERİNDE YÜZDE 70,2, GİDERLERİNDE İSE YÜZDE 45,7 ARTIŞ”

2019 mali yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla KKTC bütçe gelirlerinde yüzde 70,2 artış, bütçe giderlerinde ise yüzde 45,7 artış kaydedildi.

Bu artışlar sonrasında ilgili dönemde bütçe gelirleri 2.400,8 milyon TL, bütçe giderleri ise 2.014,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Böylelikle 2019 mali yılı üçüncü çeyreğinde kamu maliyesi 385,9 milyon TL fazla verirken, bütçe gelirleri içerisinde en büyük paya sahip vergi gelirleri kalemi 1.437,4 milyon TL, ikinci en büyük paya sahip vergi dışı gelirler kalemi ise 472,1 milyon TL oldu.

Bütçe giderleri içerisinde en büyük paya sahip ilk iki kalem olan cari transferler ve personel giderleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederek sırasıyla 784,8 milyon TL ve 666 milyon TL seviyesine yükseldi.

