Swap Savaşları: Londra ile Ankara'nın bilek güreşi

Görevim gereği, günlük iş hayatımın bir parçası olan ve tutarı milyarlara varan swap işlemlerinin, sokaktaki Ayşe teyzenin gündemine bu kadar hızlı gireceğini hiç düşünmemiştim

hiç düşünmemiştim Basit bir değiş tokuş “trampa” işlemi olan swap, şu anda Türk mali piyasalarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Aslında olayın arka planı, yabancı yatırımcının swap işlemi ile TCMB’yi Dolarda sıkıştırması sonrasında, TCMB’nin de yabancıları Londra’da TL’yle sıkıştırmasından ibaret

ibaret TCMB’nin kuru savunmak adına TL likiditesini kısması ardından, Londra’da dün %650’lere varan gecelik swap faizlerinin , TL'yi açığa satanları zor durumda bıraktığı ve kuru dizginlediği doğrudur

, TL'yi açığa satanları zor durumda bıraktığı ve kuru dizginlediği doğrudur Lakin, yabancı yatırımcının TL’ye ulaşımını swap faizlerini yukarı iterek kısıtlama girişimi , Türkiye’ye inan, döviz bozup TL ve TL cinsi yatırım araçlarına sığınan (hisse ve tahvil alan) yabancı yatırımcıların, söz konusu piyasalardaki pozisyonlarını satmaya yönelttiğini görüyoruz. Dün de değindiğimiz üzere, her ilacın bir şifa bir de yan etkisi vardır

, Türkiye’ye inan, döviz bozup TL ve TL cinsi yatırım araçlarına sığınan (hisse ve tahvil alan) yabancı yatırımcıların, söz konusu piyasalardaki pozisyonlarını satmaya yönelttiğini görüyoruz. Aşağıdaki grafiklerden görüleceği üzere , son günlerde döviz, hisse, tahvil, CDS ve Londra gecelik TL faiz piyasasında sert hareketler görülüyor . TL bulamayan yabancı yatırımcı , Borsa İstanbul’da Türk Şirketleri satarak son 2 günde değerlerinin %10 erimesine neden oldu . BIST100 endeksi 105bin zirvesinden 91bine kadar hızla geriledi

, son günlerde . TL bulamayan yabancı yatırımcı . BIST100 endeksi 105bin zirvesinden 91bine kadar hızla geriledi Benzer bir şekilde, Şubat ayında %14’e gerileyen 10 yıl vadeli gösterge bileşik faiz dün %18’lere yükseldi (yabancı TL yaratmak için tahvil de sattı). Yabancının T ürkiye riskini gösteren 5 yıl vadeli CDS primi, Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

(yabancı TL yaratmak için tahvil de sattı). Yabancının T ulaştı Fonlama maliyetinin bir gün %24, ertesi gün %650 olduğu bir varlık sınıfı , İstanbul-Londra arasında fon akımlarının kesilmiş olması, içerde başka sorunları da beraberinde getirdi. USD/TRY kuru için aynı vadede iki farklı fiyat oluştuğunu görüyoruz. Uluslararası piyasalarda konvertibilitesi olan Türk Lirası açısından görülmemiş bir durum. USD/TL kuru son günlerde 5,33 – 5,50 bandında sert salınımlara sahne oluyor

, İstanbul-Londra arasında fon akımlarının kesilmiş olması, içerde başka sorunları da beraberinde getirdi. görüyoruz. Uluslararası piyasalarda konvertibilitesi olan Türk Lirası açısından görülmemiş bir durum. USD/TL kuru son günlerde 5,33 – 5,50 bandında sert salınımlara sahne oluyor Biraz da yurtdışına bakarsak. İngiltere cephesinden kafa karışıklığı devam ediyor . Normalde dünyanın en büyük 5. ekonomisinin AB’den resmi boşanma tarihi 29Mart olarak ilan edilmiş, akabinde AB ile mutabakata varılarak, tarihi Nisan ayına ötelenmişti. Brexit sürecinde kontrol İngiltere Parlamento’suna geçmesi ardından, farklı seçenekler tartışılıyor. Başbakan May’in iki kez reddedilmiş Brexit anlaşmasını onaylatma isteğinin bedeli olarak görevden ayrılacağı tarihi belirtmesi bekleniyor. Öte yandan Brexit sürecine ilişkin parlamentoda dün oylanan 8 senaryonun hiçbiri, çoğunluk desteğini elde edemediğini not ermek gerekiyor

. Normalde dünyanın en büyük 5. ekonomisinin AB’den resmi boşanma tarihi 29Mart olarak ilan edilmiş, akabinde AB ile mutabakata varılarak, tarihi Nisan ayına ötelenmişti. Brexit sürecinde kontrol İngiltere Parlamento’suna geçmesi ardından, farklı seçenekler tartışılıyor. Başbakan May’in iki kez reddedilmiş Brexit anlaşmasını onaylatma isteğinin bedeli olarak görevden ayrılacağı tarihi belirtmesi bekleniyor. Öte yandan Brexit sürecine ilişkin not ermek gerekiyor EUR/USD cephesinde dün 1,1250 seviyelerine varan bir geri çekilme görüldü . Geri çekilmede, Başkanı Draghi’nin açıklamaları etkili oldu. Draghi özetle, yıl sonuna ertelenen faiz artırımı beklentisinin, daha da ertelenebileceğini belirtti

. Geri çekilmede, Başkanı Draghi’nin açıklamaları etkili oldu. belirtti ABD borsaları geceyi hafif çapta düşüşler ile tamamlarken, sabah saatlerinde Asya piyasalarında satışların derinleştiğini görüyoruz. Global borsalar üzerinde, küresel büyümeye yönelik endişeler baskı kuruyor

baskı kuruyor Bugünün veri takviminde, Türkiye ve Euro Bölgesinde Mart ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek. Ayrıca, Almanya Mart ayı enflasyonu ile ABD 4. çeyrek büyüme verileri de yatırımcıların dikkatinde olacaktır



Her ilacın bir şifa bir de yan etkisi vardır



Swap faizlerinin Londra piyasasından gecelik %650 çıkması ardından, BIST100 endeksi son 2 günde %10düşerken, tahvil faizleri sert yükseldi. TL yaratmak için TL ve TL cinsi varlıkları satan yabancı yatırımcılar, Türkiye’nin risk göstergelerinin de yeniden Eylül 2018’e dönmesine neden oldu



