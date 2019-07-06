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Süte zam

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Bir litrelik Koop Süt’ün fiyatı 4,75 TL’den 5,75 TL’ye çıkarıldı

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Süte zam
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Koop-Süt, tüm ürünlere zam kararı aldı, halk arasında çok fazla tüketilen 1 Litrelik uzun ömürlü UHT sütlerin satış fiyatı 4,75 TL’den 5,75 TL’ye çıkarıldı. Çiğ süte yapılan zamlarla birlikte, Koop-Süt bünyesinde üretilen diğer süt ürünleri fiyatlarında da artışa gidildiği kaydedildi.

Eski fiyatıyla, Koop-Süt’ten 4,75 TL’ye fabrikadan çıkıp, tüketiciye ulaşan bir litrelik uzun ömürlü UHT sütlerin market reyonlarındaki satış fiyatı 5,25 TL dolaylarındaydı.

Yapılan 1 TL’lik zam ile dün itibariyle sütün market reyonlarındaki satış fiyatı 6,35 TL dolaylarına yükseldi.

Söz konusu fiyatlar marketten markete değişkenlik gösterirken, kimi yerde 6,10 TL olan 1 Litrelik pastörize süt fiyatları, kimi marketlerde 6,35 TL’yi buldu

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