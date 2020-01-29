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Süt ve süt ürünlerine zam

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1 Litrelik pastörize sütün fiyatı 5,75 TL’den 6,15’e çıktı. Hellimin kilosu da 44 TL’den 49 TL’ye yükseldi

Süt ve süt ürünlerine zam

Koop-Süt, çiğ süte gelen artışın ardından süt ve süt mamullerine zam yaptı.

1 Litrelik pastörize sütün satış fiyatı 5,75 TL’den 6,15’e çıkarıldı.

Yapılan zamlar arasında en büyüğü hellim çeşitlerinde oldu.

Kilosu 44 TL olan az tuzlu, tuzsuz ve Light hellimin kilosu 49 TL’ye çıktı. Beyaz peynir de benzer oranda zamlandı. Kilosu 35 TL’den 39,75’e çıktı. Dikkat çeken bir diğer fiyat değişikliği de sofralarda geniş yer bulan norun kilosunda oldu. Taze norun kilosu 11 TL’den 12,50’ye yükseltildi

UHT Pastörize süte yapılan 15 kuruşluk zam ile Koop-Süt’ten 6,35 TL’ye çıkan bir kutu süt, 6,50 TL’ye market reyonlarına girer oldu. Buna karşın marketten markete değişkenlik gösteren söz konusu fiyatlarda kimi yerde 7 TL olan pastörize süt, kimi yerde ise 7,39’u buldu.

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