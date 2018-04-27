Süt ürünleri imalatçıları sıkıntılı

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği (SUİB), döviz kurunun yükselmesi ile bütün girdilerin arttığı bir dönemde olunduğuna dikkat çekerek, “hayvancılar ve imalatçıların yükselen maliyetler karşısında sıkıntılı ve mağdur durumda olduğunu” vurguladı.

SUİB Başkanı Mustafa Başlar, yazılı açıklamasında, halkın alım gücünün de azaldığını, mutfak masraflarını gayri ihtiyari kısmak zorunda olduğunu kaydetti ve “Özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için mutfağın vazgeçilmez kalsiyum deposu süt ve süt ürünleri artık mutfağı yavaş yavaş terk etmeye başlıyor” dedi.

Mayıs ayının ikinci yarısında Ramazan nedeniyle Arap piyasasına yönelik hellim satışının durma noktasına geleceğini belirten Başlar, ikinci pazar olan Türkiye’ye ihracatın da azaldığını ifade etti.

Başlar, açıklamasında, “Şu an ortalama günlük süt 550 ton ve biz imalatçılar her şeye rağmen gelen tüm zamları sırtlamış durumdayız . Çünkü bu sütü ziyan etmeden işlemek istiyoruz böylece hayvancılarımızın mağdur olmaması için mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.