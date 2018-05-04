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Süt bedellerinin % 75'i ödeniyor

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Süt bedellerinin % 75'i ödeniyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mart döneminde SÜTEK’e süt veren 1046 üretici için toplam 12 milyon 749 bin 33.88 TL’lik olan ödemenin yüzde 75’i olan 9 milyon 561 bin 775.41 TL tutarındaki miktarın üreticilerin hesaplarına oransal olarak yatırıldığı bildirildi.

Açıklamada, geriye kalan yüzde 25’lik miktarın ise önümüzdeki günlerde üreticilerin hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.

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