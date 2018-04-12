Suriye çekişmesi piyasaları kötü etkiliyor

Süper güçlerin Suriye’yi dün “ play station ” gibi görmeleri ardından, küresel piyasalar tabir caizse yangın yerine döndü

” gibi görmeleri ardından, küresel piyasalar tabir caizse yangın yerine döndü Türk mali piyasaları da bu minvalde tarihi kötü günlerinden birini geride bıraktı. Uzun bir zamandır tekrarladığımız içsel ve negatif tarafta kümelenen faktörler bir yana , dün je opolitik risk faktörlerinin de tavan yapması, küresel piyasaları hızla “ risk off ” moduna sürükledi

, dün je küresel piyasaları hızla “ ” moduna sürükledi Başkan Trump’ın, Twitter hesabı üzerinden 3. Dünya Savaşı’nın pimini çekme noktasına varan paylaşımı , panik işlemlere dönen piyasa şartlarında paralel içerde de likiditenin kaybolmasına neden olurken, TL ve TL cinsi yatırım araçları ciddi anlamda satış baskısına maruz kaldı

, panik işlemlere dönen piyasa şartlarında paralel içerde de likiditenin kaybolmasına neden olurken, TL ve TL cinsi yatırım araçları ciddi anlamda satış baskısına maruz kaldı Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, “ Rusya, Suriye’yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve “akıllılar”! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor ” dedi

” dedi Başkan Trump siyasi ve diplomatik etik ve teamüllere tam olarak sığmayan bu çıkışına , Başkan Putin sağduyulu bir yaklaşımla cevap verirken, dünyadaki durumun endişe verici bir hal aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi

, Başkan bir yaklaşımla cevap verirken, dünyadaki durumun endişe verici bir hal aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi Trump, ilk tweet ardından attığı ikinci tweete daha yumuşak bir üslup kullanarak, Rusya ile ilişkilerinin “Soğuk Savaş da dahil olmak üzere” hiç olmadığı kadar kötü olduğunu vurgularken, durumu toparlamaya çalıştı

kullanarak, Rusya ile ilişkilerinin “Soğuk Savaş da dahil olmak üzere” hiç olmadığı kadar kötü olduğunu vurgularken, durumu toparlamaya çalıştı Trump’ın tweetleri ardından adeta yangın yerine dönen Türk Mali piyasalarının imdadına Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları yetişti. Yıldırım “ TCMB gerekeni yapar ” yönünde açıklaması, bir nebze de olsa piyasalarda var olan karamsarlığı törpüledi

yetişti. Yıldırım “ ” yönünde açıklaması, bir nebze de olsa piyasalarda var olan karamsarlığı törpüledi Küresel piyasalarda da oldukça sarsıntılı bir seyir yaşandı. Küresel hisse senedi endeksleri kırmızılara bürünürken, riskten kaçanın sığındığı altın ve petrol fiyatları adeta coştu. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı uzun bir süredir takip ettiğimiz kritik 72 dolar seviyesinin de üzerine tırmandı

de üzerine tırmandı Bir tarafta net enerji ithalatçısı olan Türkiye açısında artan döviz fiyatları, öte yandan son 3,5 yılın zirvesini aşan Brent cinsi petrolün varil fiyatı, gerek cari açık gerekse de enflasyonla mücadele anlamında hiç de olumlu haberler değil

açısında fiyatları, öte yandan varil fiyatı, gerek anlamında hiç de olumlu haberler değil Suriye bataklığında Esad rejimini destekleyen İran ve Rusya ile aynı karede yer alan lakin Esad’a karşı ABD ile aynı görüşte olan Nato üyesi Türkiye’nin , süper güçlerin savaş tamtamlarını çaldığı bir ortamın içimde ve ara bir yerde kalması, ister istemez dünkü negatif havayı bir yere kadar açıklıyor

, süper güçlerin savaş tamtamlarını çaldığı bir ortamın içimde ve ara bir yerde kalması, ister istemez dünkü negatif havayı bir yere kadar açıklıyor Sıcak temas ihtimalinin tırmanması sonrasında mali piyasalara bir süreliğine panik havası hakim olurken, USD/TL kuru 4,15 seviyesinden nerdeyse dakikalar içinde 4,20 seviyesine yükseldi . Borsa İstanbul, son günlerde içerde devasa şirketlerin borç yapılandırma talepleri ardından satıcılı tarafa geçmesi ile gün içinde % 3’den daha fazla geriledi. Sonra gerginliğin azalması ile kayıplarını bir miktar da olsa telafi etti. BIST100 endeksinin en düşük ve en yüksek arasındaki gün içi hareket boyutu % 4, 9 ile darbe döneminden bu yana en yüksek oldu

. Borsa İstanbul, son günlerde içerde devasa şirketlerin borç yapılandırma talepleri ardından satıcılı tarafa geçmesi ile gün içinde % 3’den daha fazla geriledi. Sonra gerginliğin azalması ile kayıplarını bir miktar da olsa telafi etti. 9 ile darbe döneminden bu yana en yüksek oldu Gelinen noktada şimdilik sağduyu galip gelmiş gibi görünüyor. Gerginlik azalsa da riskler tam olarak giderilebilmiş değil . Özellikle Suudi Arabistan ile İran arasında tırmanan gerginlik, bölgenin adeta iğne üzerinde oturması, aşırı şekilde temkinli olmayı gerektiriyor

. Özellikle Suudi Arabistan ile İran arasında tırmanan gerginlik, bölgenin adeta iğne üzerinde oturması, aşırı şekilde temkinli olmayı gerektiriyor USD/TRY kuru açısından 3,78’den bu yana kurun yükseleceğini, 3,85 seviyesinin geçilmesi ile oyunun sertleşeceğini sırası ile 3,94 ; 3,98 ; 4,01 ve 4,08 seviyelerine kadar var olan beklentimiz ötesinde gelinen noktayı biraz da TCMB’yi oyuna sokmak için davet edici seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Türk mali piyasalarının TCMB'nin düşük rezervleri ve faiz artıramaz görüntüsü ile korumasız kalması ardından, spekülatif işlemlere de açık kaldığını görüyoruz

Her ne kadar riskler tamamen geçmiş olmasa da, TCMB’nin geniş araç seti içerisinde faiz silahını çekmeden, sözlü ve fiili yönlendirmesi ile Türk Mali piyasalarını aşırı satış bölgesinden alması ve TL’nin alım gücünü daha da fazla zayıflatmaması gerekiyor

ve TL’nin alım gücünü daha da fazla zayıflatmaması gerekiyor 25 Nisan olağan TCMB Para Politikası toplantısı bu bağlamda son yılların en önemli toplantısı olmaya aday görünüyor

toplantısı bu bağlamda son yılların en önemli toplantısı olmaya aday görünüyor Bugüne döndüğümüzde, Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları ; İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın konuşmaları izlenecek . İçeride ise her hafta T CMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri önem arz ediyor

; . İçeride ise her hafta T önem arz ediyor Gözümüz ise Suriye’de olmaya devam edecek



Petrol fiyatları küresel tedirginlik ile 3,5 yılın zirvesine yükseldi



Teknik anlamda 71 dolar üzerine yerleşirse, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar seviyesini hedefleyebilir

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor



Altının ons fiyatı, küresel risk iştahının azalması ile yükselmeye devam ediyor. 1,360 usd/ons seviyelerinde bulunan kritik eşiğin aşılması ile (pembe) yükseliş yeni bir boyut kazanabilir

TCMB Şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı



Ödemeler dengesinin ilk kalemi olan cari işlemler dengesi, tahminlerin çok az altında 4,15 milyar dolar açık verdi. Bu sonuçla, 12 aylık kümülatif cari işlemler açığı 53,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son 4 yılın en yüksek rakamı ve GSYH’ye oranı % 6’nın üzerine yükseldi



Cari işlemler açığındaki artış ne yazık ki büyük kırılganlık yaratıyor ve uzun vadede de kur üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.