Sun Tzu: Enerji bir yayın çekilmesine, karar ise tetiğin bırakılmasına benzer

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:

Türk insanın barometresi olan USD/TRY kuru, geçen hafta başında kritik bir direnç olan 5,85’i aşmada zorlanarak, gerek yurtdışında esen ılık havanın, gerekse de içerde olumu taraftan okunan enflasyon verisinin yardımı ile 5,65 seviyesine kadar gerileme kaydetmişti

Lakin, son 5 gündür , kurun her geçen gün bir önceki gün kapanışının üzerinde günü tamamlayarak yükseliş eğilimine geçtiğini görüyoruz . Neden acaba?

, kurun her geçen gün bir önceki gün kapanışının üzerinde günü tamamlayarak . Neden acaba? Salı günü, ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımların incelendiği açıklaması ve iş siyasette yeniden tırmanan gerginlik, kuru 5 iş gününde 5,80 seviyesinin kıyısına getirdi

Rusya’dan alınan savunma sistemleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırımların incelendiği açıklaması ve iş siyasette yeniden tırmanan gerginlik, kuru Her ne kadar Mnuchin’in açıklamaları ile unuttuğumuz S-400 mevzusunu birden hatırlasak da, Türkiye’ye Ticaret Bakanı Ross ve sağlam bir ekip gönderen Trump’ın, kapalı kapılar ardında CAATSA yaptırımlar için ısınma turları atması bir miktar da olsa bir biri ile uyuşmayan iki hamle olarak görülüyor . Yakında kokusu çıkacaktır…

. Yakında kokusu çıkacaktır… Dönelim bu haftanın asıl konusuna. Enflasyonun yönünü aşağıya çevirmesi, özellikle de geçen senenin sabıkalı ayları olan Eylül ve Ekim enflasyonlarının (hatırlayalım kur şoku ardından Eylül’de “aylık” enflasyon %6,30 ; Ekim’de ise %2,67 = toplamda iki ayda %8,97 artmıştı) hesaplamadan çıkması ile yıllık enflasyonun önümüzdeki iki ayda tek haneli seviyelere gelebileceği / yaklaşacağını bekliyoruz .

(hatırlayalım kur şoku ardından Eylül’de “aylık” enflasyon %6,30 ; Ekim’de ise %2,67 = toplamda iki ayda %8,97 artmıştı) hesaplamadan çıkması ile bekliyoruz . Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:

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