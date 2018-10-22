Sultanahmet Köftecisi’nin Kıbrıs Atağı

1920 Sultanahmet Köftecisi Onursal Başkanı Mehmet S. Tezçakın: “KKTC’de yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceğiz.”

KKTC’deki ilk şubesini Gazimağusa’daki City MallAVM’de açan 1920 Sultanahmet Köftecisi, imzalanan masterfranchise sözleşmesi ile yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

1920 Sultanahmet Köftecisi Onursal Başkanı Mehmet S.Tezçakın, ilk franchise şubenin beklentilerinin de üzerinde ilgi görmesinin, KKTC’de yeni yatırımlar konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini belirtti.

Yeni yatırımları masterfranchise aracılığıyla yapacaklarını, bu konuda da KKTC’nin başarılı iş adamı Tunç Müdüroğluları ile anlaştıklarını kaydeden Tezçakın, şunları söyledi:

“Sayın Tunç Müdüroğluları ile şirketimiz arasında sözleşmeler imzalandı. KKTC’de yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak yeni projeleri birlikte hayata geçireceğiz. İlk aşamada bir imalathane kurarak Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne ve Lefkoşa’da birer şube açacağız. Ardından market, lokanta ve otellere yönelik dondurulmuş ürün satışına başlayacağız. Et entegre tesisi kurulması, elegant et lokantaları, köfte arabası, catering gibi projeleri de yakın zamanda hayata geçireceğiz. CEO’muz Mert Tezçakın ile Genel Müdürümüz Burak Duman, bu yatırımları hayata geçirmek için yoğun şekilde çalışıyor.”

DENKTAŞ DA MÜDAVİMİYDİ

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın Sultanahmet Köftecisi’nin müdavimleri arasında yer aldığını, resmi ya da özel İstanbul ziyaretlerinde Sultanahmet köftesini tatmadan ülkesine dönmediğini anımsatanTezçakın: “Merhum Denktaş, dükkanımıza ilk kez 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için İstanbul’da bulunduğu 1987 yılında gelmişti. Sonrasında sıksık misafirimiz oldu. Merhum Denktaş da KKTC’de şubeler açmamızı çok isterdi. O zamanlar şube açmayı düşünmüyorduk, Bugünlere kısmetmiş” diye konuştu.

OSMANLI KAĞIT PARALARI MÜZESI KURMAK İSTIYOR

Tezçakın, 3. Kuşak Sultanahmet Köftecisi olmanın yanı sıra dünyanın en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu’nu oluşturmuş bir nümismat olarak da KKTC’ye yönelik projelerinin bulunduğunu bildirdi.

KKTC’de para müzesi kurmayı, sergiler açmayı hedeflediğini anlatan Tezçakın, “Ayrıca, tedavülden kalkmış madeni paraları müşterilerimize diş kirası, bereket parası olarak dağıtarak Osmanlı’dan miras kalan gelenekleri KKTC’de yaşatacağız” diye konuştu.

1920 yılında kurulan asırlık işletmenin, KKTC’nin yanı sıra Almanya, İngiltere ve Azerbaycan’da şubeleri bulunuyor.