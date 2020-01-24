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Sucuoğlu, İŞAD yönetim kurulu toplantısına katıldı

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Sucuoğlu, İŞAD yönetim kurulu toplantısına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), haftalık Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. 
İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda ülke çalışma hayatında yer alan birçok konunun çözüm odaklı tartışmayla masaya yatırıldığını belirtti. 
Bakan Sucuoğlu’nun toplantıda bakanlığın icraatları ve yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirme yaptığını kaydeden Mamülcü, İŞAD olarak sıkıntı duyulan konularda çözüm projelerini sunduklarını ifade etti. 
Mamülcü, bakanlıklar ve daireler arasında koordinasyon ve e-devlet gibi konularda daha proaktif olma, iş hayatında verimlilik gibi konuların tartışıldığını belirtti. 

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