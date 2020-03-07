Suat Günsel Türkiye'nin en zengin 10 kişisinden biri

Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Forbes Dergisi mart ayı sayısında en zengin 100 ismini açıkladı.

2019 yılında 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Yani Murat Ülker'in serveti bir yılda 1 milyar dolar attı.

Ülker'i 3 milyar 200 milyon dolarlık serveti ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak izliyor. Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi olan Ilıcak'ın 3 milyar 800 milyon dolarlık serveti bulunuyordu.

Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı ise Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu. Şahenk'in 2019 yılı serveti 2 milyar dolar olurken 2020 serveti 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

AYDIN DOĞAN MİLYARDERLER KULÜBÜNE GERİ DÖNDÜ

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan milyarderler kulübüne döndü. Doğan’ın kişisel serveti 850 milyon dolardan 1.1 milyar dolara çıktı.

KOÇ HOLDİNG’DEN 8 İSİM VAR

Listede Koç Holding’e bağlı 8 isim bulunuyor. Semahat Arsel’in 1.9 milyar dolar, Rahmi Koç’un 1.8 milyar dolar, Suna Kıraç’ın 1.6 milyar dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un 800 milyon dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 700 milyon dolar, İpek Kıraç’ın 600 milyon dolar, Aylin Elif Koç’un 450 milyon dolar, Esra Çiğdem Koç’un 450 milyon dolar serveti bulunuyor.

BİR YILDA 900 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

2020 yılına göre servetini en fazla artıran kişi Murat Ülker olurken MAVeCap’in patronu Melih Abdullahayoğlu ise 900 milyon dolar kaybederek servetinde en fazla kaybı gören kişi oldu.