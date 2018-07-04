Stonite üçüncü ülke ihracatıyla zincirleri kırdı

Kompoze yer karosu, yüzey ve cephe kaplama levhaları ve prekast ürünleri 12 yıldır ileri teknoloji ile üretip Türkiye ve 3. Ülkelere ihraç eden Levent Şirketler Grubu bünyesindeki Stonite Tesisleri, üretikleri ürünlerin yüzde 80'nini Avrupa ülkeleri ve Avustralya pazarlarına ihraç ediyor

Kompoze yer karosu, yüzey ve cephe kaplama levhaları ve prekast ürünleri 12 yıldır ileri teknoloji ile üretip Türkiye ve 3. Ülkelere ihraç eden Levent Şirketler Grubu bünyesindeki Stonite Tesislerinde gerçekleştirilen ek yatırımlar dün düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğine Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sanayi Odası ile medya temsilcileri ve grup yöneticileri katıldı.

Haspolat Sanayi Bölgesi girişindeki Stonite tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Başbakan Erhürman, ülkemizde ileri teknoloji ve yerel hammadde ile üreterek, bunu ihraç ederek hem de dünyanın birçok büyük ülkesinde en prestijli yerlerde bu üretimin kullanımını sağlayan böyle bir tesisin tanıtımında bulunmaktan tesise hayat veren başta Mete Boyacı ve çalışanları ile tanışmaktan büyük keyif aldığını belirtirken, “arkadaşlar son zamanlarda yaşadıklarımıza bakarsak burada tanık olduğumuz bu çalışmaların haber değeri bir o kadar daha artar, evet ambargolar var bunları yaşıyoruz yanlışlığını her fırsatta dile getiriyoruz ama bunları aşanlar da var hem de tümüyle kendi olanakları ile buralardan ta Avrupa’ya Avustralya’ya ürünlerini satıyorlar ve bu ürünler en prestijli mekanlarda kullanılıyor demek ki bu güzel ülkemizde güzel haberler de duyabiliyoruz o zaman da bu güzelliklerin duyurulmasına bilinmesine katkı koyma sorumluluğumuz bizim de basının da iki kat artıyor” şeklinde devam etti.

Etkinlikte söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yüksek teknolojiye dayanan yerel doğal kaynakları kullanan ancak bunu çevreye duyarlı bir şekilde yapan bunun yanısıra geri dönüşüm araçları ile desteklenmiş, üstelik ürettiğinin yüzde 90’nını ihraç eden böyle bir sanayi yatırımına tanık olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek böyle bir başarıda emeği olan her kademedeki insanımızı yürekten kutladığını belirtti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Levent Üretim, Tarım ve İnşaat Grubunun CEO’su Afif Say, Stonite’ın Kuzey Kıbrıs’ı yurtdışında başarıyla temsil etmekte olduğunu vurguladı. Son yıllarda Stonite’ın önemli ölçüde büyüme kaydettiğini belirten Say, kendi geliştirdikleri teknoloji ile dünyada bir ilk ve tek duruma geldiklerini ve üretimin %80’ının ihraç edildiğine değindi, bunun büyük çoğunluğunun ise Avustralya ve Avrupa pazarlarının oluşturduğuna dikkat çekti.

Bu başarı kaydedilirken cirosunun ise üç katına çıkartıldığının altını çizen Say;“Stonite, üretimin hiçbir safhasında devlet desteği almaksızın, ürüne değer kazandıran yerli hammadde, kullandığı ileri üretim teknolojisi ve yüksek kaliteli ürünleri ile rekabetçi konumda bulunuyor. Yurtdışında Avrupa, Avustralya, Türkiye ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinde yapılan prestijli alışveriş merkezleri, kamu binaları, yaşam ve çalışma alanları, okullar gibi birçok projeye imzasını atıyor. Bunun yanı sıra Güney Kıbrıs’a da ihracat yapıyor.

Yeni teknolojik atılımıyla Avustralya gibi uzak pazarlarda Kuzey Kıbrıs’ı temsil ediyor. Yakında ABD pazarına açılmak için de çalışıyoruz” şeklinde konuştu ve ekledi, beklentimiz, umudumuz odur ki, bu tür yüksek katma değerli yatırımların önü açılır, hangi çevrelerin daha çok ses çıkardığına bakmadan cesurca bu ülkenin gerçekten yararına olacak yatırımlara engel olunmaz. Bakın burada hiç sübvansiyonlardan, teşviklerden bahsetmiyorum. Hatta bunların çoğunu kaldırın diyorum. Sanayide aşırı sübvansiyonlar teşvikler tembellik getirir. Ekonomik aklı olan yatırıma sübvansiyon gerekmez.

Say, üretimde yerel hammaddelerin öncelikle tercih edildiğine, atık malzemelerin ve suyun geri dönüştürülerek tekrar kullanıma alındığına, kullanılan elektriğin bir bölümünün tesisin üzerindeki güneş panellerinden sağlandığına ve bu sayede çevreyi korumacı bir yaklaşım sergilendiğine işaret ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmalardan sonra tesisisin tanıtımı ve kokteyl parti ile etkinlik noktalandı. Lha