Sterlin: "Mind the gap"

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük analizi şöyle:
İngiltere parlamentosunun Başbakan Boris Johnson'un Avrupa Birliği'nden ayrılması tasarısını kabul etmesi, ancak tasarının parlamentodaki görüşme takvimini reddetmesinin ardından oluşan belirsizlik sonucu dün son 5 ayın en yüksek seviyesinden geriledi
- İngiltere’de kafa karışıklığı tüm sürati ile korunmaya devam ediyor. İngiltere parlamentosunda AB'den nasıl ve ne zaman çıkılacağına hatta çıkılıp çıkılmayacağına ilişkin farklı görüşler hakim. Oluşan karmaşa haliyle Sterlin üzerinde baskı kuruyor
- Avam kamarasında yapılan oylamada, Başbakan Boris Johnson'ın Brexit tasarısını 299'a karşı 329 oyla kabul etti. Ancak Johnson'ın tasarıyı yasalaştırma süresini üç gün ile sınırlayan son derece sıkı görüşme takvimini reddetti
- Dün yeniden son 5 ayın zirvesi olan 1,30’u test eden Sterlin, haliyle İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının önleneceğine dair beklentileri satın almaya devam ettiğini söyleyebiliriz
- Daha önce 31 Ekim olarak belirlenen son Brexit tarihinin ertelenmesi için AB Konseyi Başkanı Tusk, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27 üye ülkenin İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim." açıklaması yaptı
- Gelişmelere haliyle olumsuz tepki veren Sterlin, Dolar karşısında 1,2850 seviyesine kadar gevşedi. 1,27 - 1,28 bandına kadar “geri çekilmeyi” teknik analiz çerçevesinde “makul” karşılayacağız. Akabinde ise yeni bir yükseliş dalgasını başlamasını bekliyoruz (bakınız grafik).
- Analiizn devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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