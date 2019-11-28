Sterlin: Kır zincirlerini gel aşka kanalım seninle

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- ABD Başkanı Trump, Çin’in tüm tepkilerine rağmen, Hong Kong'da hükümet karşıtı göstericileri destekleyen yasayı imzaladı. Böylelikle, göstericilere yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu Çinli yetkililere yaptırım öngörülüyor.
- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD cephesinin hamlesinden üzüntü duyduklarının ve ABD’nin keyfi davranmaya devam etmesi durumunda karşı önlem alacakları tehdidinde bulundu.
- Yurtdışı cephede her ne kadar gündem ABD ile Çin arasındaki çekişmeyi takip etse de, bizim radar menzilimizde İngiltere seçimleri bulunuyor.
- Dün, YouGov Poll’un anket sonuçlarına göre, İngiltere seçimlerinde Muhafazakar partinin açık bir şekilde önde gittiğinin görülmesi, Sterlin’in değer kazanmasına neden oldu.
- “Let’s get Brexit done” sloganı ile Muhafazakar partinin seçim maratonunu önde götürmesi, kulağımıza Brexit belirsizliğinin son bulacağını fısıldıyor.
- Hatırlanacağı üzere, AB ile bir anlaşmaya vararak “hard Brexit – anlaşmasız ayrılığın” önüne geçen Başbakan Borris Johson, Parlamento engeline takılmıştı. Her ne kadar Parlamento aldığı karar ile anlaşmayı onaylasa da, erken seçim kararı alarak halkın son bir kez daha düşünmesi olanak tanıdı.
- Bir tarafta dolar karşısında değer kaybeden Türk Lirası, öte yandan dolar karşısında dün 1,2950’ye dayanan Sterlin’in gölgesinde, GBP/TRY kuru yeniden 7,45 seviyesinin kıyısına varan bir yükseliş kaydetti. Sterlin cephesinde 7,32 zarar kes olarak takip edilerek uzun pozisyonların korunabileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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