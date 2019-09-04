Sterlin'in serbest düşüşü durdu

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
İngiltere cephesinde hareketli seyir korunmaya devam ediyor. Dün sabah dolar karşısında 1,1950 seviyelerine kadar gerileyen Sterlin, Ekim 2016’dan bu yana en düşük seviyeyi test etmesi arından günün ikinci yarısında kayıplarını telafi etti
- Dün İngiltere parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan oylamada,parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp parlamenterlere veren teklifin 301'e karşı 328 oyla kabul edilmesi, anlaşmasız Brexit’in engellenebileceği beklentisini güçlendirerek Sterlin’in serbest düşüşünü durdurdu
- İngiltere parlamentosunda bugün yeni bir oylama yapılacağını okuyoruz. Bu oylamanın kazanılması durumunda, Başbakan Boris Johnson'ı Avrupa Birliği'nden ayrılmak için daha fazla zaman istemeye zorlayacak ve Brexit anlaşması olmadan AB'den ayrılmayı önleyecek
- Hatırlanacağı üzere, ülkenin AB ile Brexit konusunda yürüttüğü bu nazik süreçte, kendi partisindeki muhalefete de seslenen Johson destek istemiş, destek alamaması durumunda erken seçimi gündeme taşımıştı.
- USD/TRY cephesinde dün 5,76 beklentimizin gerçekleşmesi ve günün ikinci yarısında 5,72 seviyesine varan geri çekilme, teknik olarak daha da aşağı seviyelerin yakın bir gelecekte test edilebileceğini gösteriyor. Döviz alım ihtiyacı içinde olan yatırımcıların, 5,76 – 5,53 arasındaki bölgede kademeli ve parçalı bir şekilde alıma geçebileceklerini düşünüyoruz (bakınız grafik)
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